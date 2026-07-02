Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλό τους

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις των δραστών της φονικής επίθεσης με γκαζάκια, στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλό τους
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αντιτρομοκρατική εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
  • Έχει εντοπιστεί ένα μηχανάκι μικρού κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και εξετάζεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.
  • Οι ύποπτοι θεωρούνται νεαρής ηλικίας, με ένα από τα πρόσωπα να φαίνεται καθαρότερα στα βίντεο, αλλά η ταυτοποίησή του δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι οι δράστες θα βρεθούν, θα παραπεμφθούν σε δίκη και θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  • Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι δεν υπάρχει κύμα νεοτρομοκρατίας στην Ελλάδα και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια.
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«Τρέχουν» οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, με τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας να δίνουν ίχνη για τους δράστες.

Αυτήν τη στιγμή, κατά προτεραιότητα, αυτό που έχει ζητηθεί από τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι να εξετάσουν προσεκτικά τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Τα στελέχη έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το «χτύπημα» με τα γκαζάκια.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη, ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Χρυσοχοΐδης: «Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν»

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται σκληρά για τον εντοπισμό των δραστών, στόχος μας είναι να φτάσουν οι κατηγορούμενοι στο εδώλιο», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον απόηχο της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

«Η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφίες, δίκαια δίκη και αποδείξεις ώστε αυτοί που να βρεθούν, να παραπεμφθούν και να δικαστούν κατά το Σύνταγμα», σημείωσε ακόμη, μιλώντας στο MEGA. Σε ερώτηση εάν υπάρχει «κύμα» νεοτρομοκρατίας, απάντησε: «Όχι». «Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα», προσέθεσε.

«Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια Νέστορα. Θρηνούμε και είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια με τόσο άδικο τρόπο ενός συνανθρώπου μας, μίας αθώας γυναίκας. Η σκέψη μας είναι με την κυρία Νέστορα, που τραυματίστηκε κι ελπίζω πολύ γρήγορα να βελτιωθεί η υγεία της και ως οικογένεια να μπορέσουν να ξεπεράσουν το πένθος και να συνεχίσουν στην κανονικότητά τους», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

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