Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σε περιοχή της Ευρυτανίας

Snapshot Στις 02:38 τα ξημερώματα της Πέμπτης σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στην Ευρυτανία.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν περίπου 10-10,4 χλμ. σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το EMSC.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τον σεισμό επίσης στα 3,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο 34 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρδίτσας. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 02:38, σε περιοχή της Ευρυτανίας.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 11 Χλμ. ανατολίκά - βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10,4 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10 χλμ., και επίκεντρο τα 34 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρδίτσας.