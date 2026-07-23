Σαουδική Αραβία: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Φωτιά στο πλοίο
Το πλήρωμα επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά το πλήγμα, περίπου 70 ναυτικά μίλια από το Αλ Σουκαΐκ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
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- Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 70 ναυτικά μίλια από το Αλ Σουκαΐκ στη Σαουδική Αραβία.
- Από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο, την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες μέχρι στιγμής.
- Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO επιβεβαίωσε το περιστατικό.
Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων από το Αλ Σουκαΐκ. Από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο, με τα μέλη του πληρώματος να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.
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