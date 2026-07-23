Σαουδική Αραβία: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Φωτιά στο πλοίο

Snapshot Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 70 ναυτικά μίλια από το Αλ Σουκαΐκ στη Σαουδική Αραβία.

Από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο, την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες μέχρι στιγμής.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO επιβεβαίωσε το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων από το Αλ Σουκαΐκ. Από το πλήγμα προκλήθηκε φωτιά στο πλοίο, με τα μέλη του πληρώματος να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.