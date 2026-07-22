Το Ιράν απειλεί με σκληρή απάντηση αν ο Τραμπ βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήττουν ιρανικές μη στρατιωτικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απείλησε να απαντήσει με επιθέσεις σε περιφερειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, όπως γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν πρώτες.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται με ανταλλαγές απειλών για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράσει την οργή του και να προειδοποιήσει για καταστροφές γεφυρών ή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά από συνεχείς επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το Ιράν απείλησε με αντίποινα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν» ιρανικές μη στρατιωτικές υποδομές κάθε φορά που η Τεχεράνη πλήττει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ιρανική στρατιωτική πηγή που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν θα απαντήσει με επιθέσεις σε περιφερειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, εάν η Ουάσινγκτον προχωρήσει πρώτη σε τέτοιου είδους πλήγματα.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι θα καταστρέφεται μία γέφυρα ή ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον πλοίων.

Ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, μετά την 11η νύχτα επιθέσεων, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη.Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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