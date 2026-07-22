Ο Ιρανός ΥΠΕΞ περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης που σκότωσε τον Χαμενεΐ

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί περιέγραψε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που σκότωσε τον Αλί Χαμενεΐ και τη δική του διαφυγή από τα συντρίμμια στο κυβερνητικό συγκρότημα της Τεχεράνης.

Η επίθεση βασίστηκε σε ακριβείς πληροφορίες για τη θέση του Χαμενεΐ και άλλων αξιωματούχων, κάτι που υποδηλώνει κενά ασφαλείας που πρέπει να διορθωθούν.

Το Ιράν είχε προσφέρει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη, αλλά το κλίμα στην Ουάσινγκτον έγινε πιο πολεμοχαρές την επόμενη μέρα, οδηγώντας σε αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν είχε προετοιμαστεί για την επίθεση με σχέδια όπως ο «Κώδικας 110» και απείλησε με αντίποινα σε περίπτωση πυρηνικών ή πετρελαϊκών επιθέσεων στην περιοχή.

Η συνεργασία με τη γειτονική Τουρκία απέτρεψε σχέδιο των ΗΠΑ για κουρδική εξέγερση, ενώ το Ιράν εργάζεται για να εκμεταλλευτεί τις διαιρέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και έχει βελτιώσει τις πυραυλικές του δυνατότητες. Snapshot powered by AI

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, αποκάλυψε πως διασώθηκε από τα συντρίμμια αρχηγείου ύστερα από την αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου. Από τότε, βρίσκεται σε συνεχή μετακίνηση με όχημα στους δρόμους της Τεχεράνης για λόγους ασφαλείας.

Σε συνέντευξή του στον Ιρανό δημοσιογράφο Τζαβάντ Μογκουγί, ο Αραγκτσί επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είχαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του Χαμενεΐ και άλλων αξιωματούχων, κάτι που τους επέτρεπε να στοχοποιήσουν την ανώτερη ηγεσία του Ιράν. Είπε ότι δεν έχει ακόμη συναντήσει τον νέο ηγέτη της χώρας, τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, αλλά ότι ο διορισμός του έστειλε «ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στον κόσμο ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις πολιτικές και τα ιδανικά του καθεστώτος».

Μιλώντας στον Μογκούγι πριν από την επανέναρξη των ολοκληρωτικών εχθροπραξιών πριν από 10 ημέρες, ο Αραγτσί είπε ότι πάντα αμφέβαλλε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος θα είχαν αποτέλεσμα, αλλά ότι τις θεωρεί απαραίτητες, ακόμη και αν υπήρχε μόνο 10% πιθανότητα επιτυχίας - κυρίως για να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε περιθώριο αμφιβολίας ότι το Ιράν είχε επιδιώξει διπλωματία. «Κανείς δεν θα μπορούσε να μας πει ότι ήταν δικό μας λάθος», είπε.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την Κυριακή, ο Αραγκτσί επιβεβαίωσε ότι το Ιράν είχε προσφέρει στις ΗΠΑ μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα στον τελικό γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, αλλά είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, του είπε την επόμενη μέρα ότι το κλίμα στην Ουάσινγκτον είχε ξαφνικά γίνει πιο πολεμοχαρές.

Οι κοινές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 π.μ. την επόμενη μέρα, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί για συναντήσεις στο υπουργείο Πληροφοριών, στο στρατηγικό συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής και στο συμβούλιο άμυνας. Δορυφορική εικόνα του κατεστραμμένου οικιστικού συγκροτήματος στην Τεχεράνη, όπου σκοτώθηκε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενε «Αυτό που έχει σημασία, κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναντήσεις», δήλωσε ο Αραγκτσί, προσθέτοντας: «Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ένα κενό ασφαλείας που πιθανώς εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί».

Ο Αραγκτσί αναφερόταν στον αναπληρωτή αρχηγό προσωπικού του Χαμενεΐ, Αλί Ασγκάρ Χιτζάζι, όταν το κτίριο δονήθηκε από τρεις εκρήξεις μέσα σε δευτερόλεπτα - η καθεμία πιο κοντά από την προηγούμενη, είπε. «Η τρίτη έκρηξη ήταν σχεδόν δίπλα στο κτήριό μας. Το τμήμα όπου βρισκόταν το γραφείο του Χιτζάζι χτυπήθηκε άμεσα και η αριστερή πλευρά του κτηρίου καταστράφηκε ολοσχερώς». Ο γραμματέας του Χιτζάζι σκοτώθηκε ακαριαία, αλλά ο Αραγκτσί και ο Χιτζάζι γλίτωσαν την πλήρη ισχύ της έκρηξης.

«Ήμασταν στην άλλη πλευρά του κτιρίου και μετά την έκρηξη, η οροφή, οι τοίχοι και όλα κατέρρευσαν πάνω μας. Άρπαξα το χέρι του Χιτζάζι και περάσαμε μέσα από τις δοκούς, τις σανίδες και τα ξύλα, ακούγοντας τις κραυγές για βοήθεια. Νερό έτρεχε από την οροφή. Όλα ήταν κατεστραμμένα. Τελικά βγήκαμε έξω και είδα ότι διάφορα μέρη του συγκροτήματος είχαν γίνει στόχος.»

Ο Αραγτσί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο υπουργείο Εξωτερικών από έναν περαστικό, καθώς το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο είχε χτυπηθεί. «Για τρεις μέρες ήμασταν αποκομμένοι από τα πάντα, προσπαθώντας να μάθουμε ποιος ήταν ζωντανός και ποιος είχε μαρτυρήσει», είπε. «Ο εχθρός νόμιζε ότι μπορούσε να μας παραλύσει στοχεύοντας την ηγεσία, αλλά απέτυχε».

Ο Αραγκτσί δήλωσε ότι το Ιράν ήταν προετοιμασμένο για μια τέτοια επίθεση και είχε ήδη καταρτίσει σχέδια για το κλείσιμο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ σε περίπτωση που ο ανώτατος ηγέτης γινόταν στόχος. Η κωδική ονομασία για ένα τέτοιο σενάριο ήταν «Κώδικας 110», μια αναφορά στη ρήτρα του συντάγματος του Ιράν που καθορίζει τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη. Ο Αραγκτσί δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιτεθούν επειδή πίστευαν ότι η κυβέρνηση του Ιράν είχε αποδυναμωθεί στο εξωτερικό από πλήγματα στους αντιπροσώπους του στη Συρία και τον Λίβανο, και στο εσωτερικό από οικονομικές διαμαρτυρίες - η ταχύτητα και η κλίμακα των οποίων, όπως παραδέχτηκε, τον είχαν εκπλήξει.

Ο Αραγτσί είπε ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις είχαν συμβουλεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του πολέμου, λέγοντας ότι η επίθεση στο Ιράν δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο η αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για την απαγωγή του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο. «Το Ιράν είναι διαφορετικό. Βασίζεται σε έναν πολιτισμό χιλιάδων ετών, σε συνδυασμό με τη σιιτική σκέψη και πεποιθήσεις για το μαρτύριο. Όταν αυτά συνδυάζονται, δημιουργούν κάτι που δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα», είπε.

Είπε στον Μογκούγι ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει τις γειτονικές κυβερνήσεις ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα εναντίον στόχων στην περιοχή. «Εάν το Ισραήλ χτυπήσει τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, θα χτυπήσουμε και τις δικές τους. Οι πύραυλοί μας δεν φτάνουν στην Αμερική, επομένως θα χτυπήσουμε τις βάσεις τους, οι οποίες δυστυχώς βρίσκονται στις χώρες σας. Εάν χτυπήσουν τις πετρελαϊκές μας εγκαταστάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι κανείς στην περιοχή δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο», είπε.

Σύμφωνα με τον Αραγκτσί, οι έγκαιρες προειδοποιήσεις προς την τουρκική κυβέρνηση στάθηκαν αφορμή να μπλοκαριστεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την πυροδότηση μιας κουρδικής εξέγερσης από το Ιράκ προς το Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υιοθέτησε μια εξαιρετικά αποφασιστική στάση απέναντι στους Αμερικανούς, γεγονός που, σε συνδυασμό με άλλες παράλληλες προσπάθειες, οδήγησε στη ματαίωση του σχεδίου.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν εργάζεται για να επιδεινώσει τις διαιρέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. «Υπάρχουν μερικές φορές συγκρούσεις στόχων και θέσεων με τις οποίες μπορεί κανείς να παίξει», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο Αραγτσί δήλωσε ότι μετά την 12ήμερη εκστρατεία βομβαρδισμού του Ισραήλ εναντίον της χώρας του το 2025, το Ιράν βελτίωσε τις πυραυλικές του δυνατότητες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επανενεργοποίηση μιας βάσης μετά από μια επίθεση από 10-15 ώρες σε 35-40 λεπτά. Συζητώντας την επιλογή διπλωματίας ή πολέμου, ο Aραγκτσί είπε: «Δεν πολεμάμε εκτός αν το κόστος της μη μάχης είναι υψηλότερο από το κόστος της μάχης».

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