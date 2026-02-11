Αραγτσί: Το Ιράν προσφέρει εγγυήσεις για τα πυρηνικά, αλλά προετοιμάζεται και για πόλεμο

Το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να επιμείνει στη διπλωματική οδό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ταυτόχρονα έτοιμο να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο Russia Today και τον δημοσιογράφο Ρικ Σάντσεθ, που μεταδόθηκε από την Τεχεράνη.

«Δεν υπάρχει λύση πέρα από τη διπλωματική»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση από τη διπλωματική λύση», σημειώνοντας πως η τεχνολογία και η πρόοδος δεν μπορούν να καταστραφούν με βομβαρδισμούς ή στρατιωτικές απειλές.

Όπως είπε, τέτοιες πρακτικές έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον. «Ακόμη δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες, σημειώθηκε στρατιωτική επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ κακή εμπειρία».

Το πυρηνικό πρόγραμμα

Αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αραγτσί τόνισε ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα και βασίζεται σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εξήγησε ότι τα επίπεδα εμπλουτισμού εξαρτώνται από πολιτικές ανάγκες, διευκρινίζοντας ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παραγωγής ενέργειας απαιτούν εμπλουτισμό κάτω του 5%, ενώ ο ερευνητικός αντιδραστήρας της Τεχεράνης χρησιμοποιεί καύσιμο εμπλουτισμένο στο 20% για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να προσφέρει εγγυήσεις πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια διαδικασία εφικτή και πραγματοποιήσιμη, εφόσον υπάρξει καλή πίστη και από τις δύο πλευρές. Τόνισε μάλιστα ότι μπορεί να παράσχει εγγυήσεις για τη μη ανάπτυξή τους και ότι είναι εφικτή μια συμφωνία καλύτερη από την JCPOA.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να συζητήσει το βαλλιστικό της πρόγραμμα ή τις περιφερειακές της συμμαχίες, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ περιορίζονται αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και ότι κάθε άλλη απαίτηση δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Σκληρή κριτική στο Ισραήλ και μήνυμα προς την Ουάσινγκτον

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν παραμένει προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο αποτυχίας της διπλωματίας, δηλώνοντας έτοιμο τόσο για μια διπλωματική λύση όσο και για την υπεράσπιση της χώρας απέναντι σε νέα επίθεση. Όπως ανέφερε, οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν ενισχυθεί ποσοτικά και ποιοτικά μετά τους περσινούς βομβαρδισμούς από Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, η Τεχεράνη θα απαντήσει πλήττοντας αμερικανικά συμφέροντα και βάσεις στην περιοχή.

Παρά τις εντάσεις, ανέφερε ότι από πρόσφατες επαφές με αμερικανικούς συνομιλητές προκύπτει διάθεση αποφυγής πολέμου. «Αν είναι σοβαροί, είμαστε κι εμείς σοβαροί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη βαραίνει πλέον την Ουάσινγκτον να διασφαλίσει πως οι συνομιλίες δεν θα συνοδευτούν ξανά από στρατιωτικές ενέργειες.

«Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από τον πόλεμο και τη διπλωματία», πρόσθεσε. «Τώρα είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύο».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Αραγτσί ανέφερε πως το Ιράν αλλά και ο λαός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους Αμερικανούς πολίτες.

Το πρόβλημα είναι τις πολιτικές των αμερικανικών κυβερνήσεων από την Ισλαμική Επανάσταση έως σήμερα, κάτι το οποίο απέδωσε σε ελλιπή πληροφόρηση.