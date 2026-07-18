Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απείλησε τις ΗΠΑ με «αξέχαστο μάθημα» - Το Ιράν αναστέλλει το Μνημόνιο Κατανόησης

Σπάνια αναφορά στην παρατεταμένη απουσία του νέου Αγιατολάχ με την αιτιολογία των «λόγων ασφαλείας» του

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Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απείλησε τις ΗΠΑ με «αξέχαστο μάθημα» - Το Ιράν αναστέλλει το Μνημόνιο Κατανόησης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απείλησε τις ΗΠΑ με ένα «αξέχαστο μάθημα» λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.
  • Ο Χαμενεΐ δεν εμφανίζεται δημόσια για λόγους ασφαλείας, καθώς ο πατέρας και προκάτοχός του σκοτώθηκε πρόσφατα σε πόλεμο.
  • Το Ιράν ανέστειλε όλες τις δεσμεύσεις του για κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.
  • Η αναστολή των υποχρεώσεων έγινε λόγω των συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων και παραβιάσεων της συμφωνίας.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη χώρα της και να απαντήσει στις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ.
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Σε ένα νέο μήνυμα, χωρίς φυσική παρουσία, όπως συνηθίζει, ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απείλησε το Σάββατο να δώσει ένα «αξέχαστο μάθημα», στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Τώρα που ο αμερικανικός εχθρός επιδιώκει να υποκινήσει τον πόλεμο και να αναλάβει τις πιο σοβαρές συνέπειές του, πρέπει να γνωρίζει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και ο άξονας της αντίστασης έχουν αξέχαστα μαθήματα να του προσφέρουν», δήλωσε σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι οι παραβιάσεις της συμφωνίας από την πλευρά των ΗΠΑ «απέδειξαν για άλλη μια φορά σε όλους την αξία της υπογραφής του Αμερικανού προέδρου».

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος του καθεστώτος ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν θα εμφανιστεί δημόσια «μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση». «Για λόγους ασφαλείας, η Εξοχότητά του δεν θα εμφανιστεί ξανά δημόσια στο άμεσο μέλλον. Η κυβέρνηση περιμένει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τότε θα εμφανιστεί ξανά», ανέφερε μια πηγή στο πρακτορείο TASS.

Και πρόσθεσε ότι ο Χαμενεΐ «δεν εμφανίζεται δημόσια λόγω του πολέμου», κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκε ο πατέρας και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις του για κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάδι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις δεσμεύσεις της βάσει του Μνημονίου, καθώς συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει και αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει αναστείλει τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας, διότι είναι «απασχολημένο με την άμυνα της χώρας».

«Ήμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, οι ίδιοι οι Αμερικανοί προέβησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης σχετικά με αυτό το θέμα. Πρακτικά, η Αμερική έχει καταπατήσει όλες τις δεσμεύσεις της και τις έχει αναστείλει όλες. Έχουμε επίσης αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου κατανόησης, γνωστού ως Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, και προς το παρόν δεν εκπληρώνουμε αυτές τις υποχρεώσεις», δήλωσε.

Υπογράμμισε ότι η πορεία που επέλεξε η Ουάσιγκτον είναι παράλογη, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να «δώσει ένα μάθημα στους επιτιθέμενους».

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