Χαμενεΐ: «Θα εκδικηθούμε τον θάνατο του πατέρα μου»

Στο πρώτο του μήνυμα μετά την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του, ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε σε γραπτή δήλωση ότι

«η εκδίκηση είναι το αίτημα του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια εμφάνιση από τον διορισμό του. Η πρώτη δήλωση που αποδίδεται στον Χαμενεΐ από την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του αυτή την εβδομάδα διαβάστηκε σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αλλά δεν συνοδεύτηκε από ηχητικό ή βίντεο του ηγέτη.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποίησε σήμερα πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη» μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες, Παρασκευή, την Ισλαμική Δημοκρατία ότι θέλει να τον δολοφονήσει.

Από την πλευρά του, ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα θεωρεί πλέον ότι δεσμευεται από το πρωτόκολλο συμφωνίας, που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν αυτές οι τελευταίες «συνεχίσουν να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο αγιατολάχ εκφράσθηκε -με ένα γραπτό μήνυμά του, που φέρει χθεσινή ημερομηνία, αλλά δημοσιοποιήθηκε σήμερα- για πρώτη φορά μετά την κηδεία του πατέρα και προκατόχου του, του Αλί Χαμενεΐ, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με τον ενταφιασμό του αφού είχε αρχίσει έξι ημέρες νωρίτερα.

«Οριζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων», γράφει ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει εμφανισθεί έκτοτε δημοσίως. «Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει αναπόφευκτα να λάβει χώρα». «Αυτοί οι εγκληματίες, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται σε μια λίστα, θα πάρουν στον τάφο τους την επιθυμία για έναν ειρηνικό θάνατο στο κρεβάτι τους», πρόσθεσε.

Χθες, Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέλει να τον δολοφονήσει και υποσχέθηκε και πάλι να το εκμηδενίσει.

Αυτή η φραστική όξυνση σημειώθηκε έπειτα από ανταλλαγές πυρών, οι οποίες έχουν έκτοτε σταματήσει.

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