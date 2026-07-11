Νέες απειλές Τραμπ: «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι και στοχεύουν το Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι 1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι να εκτοξευτούν κατά του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ίδιο.

Ο αμερικανικός στρατός έχει λάβει διαταγές να είναι έτοιμος να καταστρέψει πλήρως τις περιοχές του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να αναγνωρίσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έως το Σάββατο.

Το Ιράν έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι παραβίασε το Μνημόνιο Κατανόησης και ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που απειλεί την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Σήμερα αναμένεται η συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με το Ομάν να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. Snapshot powered by AI

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι έχει δώσει εντολή να εκτοξευτούν 1.000 πύραυλοι προς την χώρα, εάν επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν.

«1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι προς εκτόξευση και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες περισσότεροι θα ακολουθήσουν αμέσως, σε περίπτωση που η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της —που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου— να δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social

Και συνέχισε: «Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, να αποδεκατίσει και να καταστρέψει πλήρως όλες τις περιοχές του Ιράν».

Axios: Σήμερα λήγει η προθεσμία για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στείλει τελεσίγραφο στο Ιράν να αναγνωρίσει μέχρι σήμερα, Σάββατο, ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και να δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι, το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με τις ΗΠΑ πριν από τρεις εβδομάδες, πραγματοποιώντας επανειλημμένα επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ανταλλαγές πυρών και έφεραν την εύθραυστη συμφωνία πιο κοντά στην κατάρρευση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δήλωσε κατά την διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι η εκεχειρία «έχει λήξει», αποκαλώντας του Ιρανούς «αποβράσματα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αδυναμία της Τεχεράνης να τηρήσει μια τόσο σαφής δέσμευση, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη βούληση και την ικανότητά του Ιράν να εφαρμόσει μια πιο σύνθετη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μουσκάτ για να συζητήσουν την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ομάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου, για την δημιουργία μιας εναλλακτικής θαλάσσιας οδού κοντά στις ακτές του, για την διέλευση πλοίων.

Η κίνηση αυτή εξόργισε το Ιράν, καθώς αποδυνάμωσε τη διαπραγματευτική του θέση, όπως υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τους ίδιους, Ιρανοί διαπραγματευτές τους είπαν ότι ριζοσπαστικά στοιχεία εντός του καθεστώτος άνοιξαν πυρ κατά πλοίων, σε μια προσπάθεια να ανακτήσουν το διαπραγματευτικό τους πλεονέκτημα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ιρανοί επικοινώνησαν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ μετά από δύο ημέρες συγκρούσεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ζήτησαν νέες συνομιλίες για την επίλυση της διαμάχης. «Μας είπαν: “Τα κάναμε θάλασσα. Κάναμε λάθος. Ας συνεχίσουμε τις συζητήσεις”», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι εντός του ιρανικού καθεστώτος βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαμάχη εξουσίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Υπάρχουν στοιχεία εντός του συστήματός τους που επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε αποφάσεις για λογαριασμό τους. Πρέπει να πάρουν τα πράγματα υπό έλεγχο», δήλωσε ο ίδιος.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν, σύμφωνα με το Axios, ότι αναμένουν από το Ιράν να εκδώσει ανακοίνωση σήμερα μετά τη συνάντηση του Σαββάτου στο Ομάν.

«Θέλουμε να δηλώσουν δημοσίως ότι θα σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον πλοίων και να αναγνωρίσουν ρητά, ή τουλάχιστον έμμεσα, ότι έκαναν λάθος. Προς αυτό, εργαζόμαστε τώρα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Αναμένουμε από τους Ιρανούς να δηλώσουν... ότι όλα τα περάσματα στα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς την επιβολή διοδίων».

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν το Ιράν αρνηθεί. «Αν δεν θα είναι αυτή η θέση τους, τότε δεν θα είναι μια καλή μέρα για αυτούς», είπε χαρακτηριστικά.

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