Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν ισχύει η εκεχειρία με την Τεχεράνη, το Ιράν είναι καρκίνωμα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το ΝΑΤΟ για άδικη μεταχείριση και δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των ΗΠΑ στην προστασία των χωρών της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο εταίρο» στο ΝΑΤΟ και ζήτησε τη διακοπή όλων των εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από συναντήσεις που είχε, χωρίς να διευκρινίσει τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αναφέρθηκε στο Ιράν ως «πολύ επικίνδυνο» και «άρρωστο», επιβεβαιώνοντας την αμερικανική στρατιωτική αντίδραση σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την ανησυχία του για τη Γροιλανδία και την πολιτική της σημασία για τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σήμερα (8/6) στην Άγκυρα εάν έχει ολοκληρωθεί η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν. «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Σε ο,τι με αφορά, τελείωσε. Θα μιλήσω με τους διαπραγματευτές μας, θέλουν να διαπραγματευτούν. Κατά την άποψή μου όμως, είναι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαι μαζί τους.»

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στις 17 Ιουνίου, το οποίο «πάγωσε» προσωρινά τις επιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών και έθεσε τους όρους για μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη τελικής, διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε «μια σειρά ισχυρών επιθέσεων» εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες, όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Το ΝΑΤΟ «δεν μας φέρθηκε σωστά»

Το ΝΑΤΟ «δεν μας φέρθηκε σωστά», είπε επίσης ο Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου, επαναλαμβάνοντας ότι η Γροιλανδία παραμένει «μεγάλο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε οτι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα «για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία», αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ «δεν μας έχουν φερθεί σωστά» και οι ΗΠΑ «έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση. Πληρώνουμε δυσανάλογα» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι μόνο μερικές μικρότερες χώρες ήθελαν να βοηθήσουν με το Ιράν, επειδή «είναι οι πιο ευάλωτες» απέναντι στη Ρωσία και καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται. «Είμαι πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ που πληρώνουμε πάρα, πάρα πολλά», λέει.

Παράλληλα χαρακτήρισε την Ισπανία «απαίσιο εταίρο», και κάλεσε τους αξιωματούχους να «διακόψουν όλες τις εμπορικές συναλλαγές» με τη χώρα της Ιβηρικής. «Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων. Δεν θέλουμε τίποτα. Δείτε τους να επιστρέφουν τρέχοντας, θα επιστρέψουν τρέχοντας.»

Οι έπαινοι για Ερντογάν, «Μπίμπι» και... Σι

Παράλληλα σημείωσε ότι είχε «μερικές σπουδαίες συναντήσεις» χθες το βράδυ, επαινώντας ιδιαίτερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε οτι «κάποια θέματα έχουν αποφασιστεί και κάποια όχι, ειλικρινά».

Και ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε, μιλώντας για τις συμπάθειές του: «Μου αρέσει ο Ρούτε, μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, μου αρέσει ο Μπίμπι, ισχυρός πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες, η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35.

Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σι». Παράλληλα, στάθηκε και στην ανταλλαγή εχθρικών δηλώσεων ανάμεσα σε Νετανιάχου και Ερντογάν, λέγοντας: «Η Τουρκία διαθέτει έναν πολύ νέο και ισχυρό στρατό. Το είπα αυτό στον Νετανιάχου. Αν δεν ήμουν εγώ, ίσως (η Τουρκία) να είχε εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν από την άλλη πλευρά. Είπα στον Νετανιάχου ότι η Τουρκία παρέμεινε ουδέτερη επειδή είμαι εγώ εδώ».

Οι Ιρανοί είναι «αποβράσματα»

Αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» και «άρρωστο» επειδή «εκτοξεύει πυραύλους σε πλοία, και γι' αυτό τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ». Οι Ιρανοί είναι «βρώμικοι παίκτες», που «κυνηγάνε τους πάντες, πιθανώς και εμένα», καθώς τους αποκάλεσε «αποβράσματα». «Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι και πρέπει να τους ξεφορτωθούμε - είναι καρκίνωμα. Είναι καρκίνωμα. Και ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να αποτρέουμε τον καρκίνο νωρίς.»

Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Όταν έχεις κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ΝΑΤΟ στοχεύουν να πείσουν σήμερα τον Τραμπ να δεσμευτεί εκ νέου στη στρατιωτική συμμαχία στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναβίωσε τις διαμάχες για τον πόλεμο στο Ιράν και τη Γροιλανδία και εξαπέλυσε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν. Κατά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Τραμπ επιτέθηκε στους συμμάχους του επειδή δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν και είπε ότι θα είχε μποϊκοτάρει τη συνάντηση αν δεν υπήρχε η φιλία του με τον οικοδεσπότη, τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

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