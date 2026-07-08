New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά προσέφερε θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γράφουν οι New York Times

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έλαβε μια μεγαλειώδη υποδοχή στην Άγκυρα, με ιδιαίτερη προσοχή και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Η προσωπική διαμάχη του Τραμπ με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προκάλεσε διεθνή αναταραχή και εντάσεις στη σύνοδο.
  • Ο Τραμπ επέκρινε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν και ανέφερε σχέδια για τη Γροιλανδία.
  • Παρά το δράμα και το ιδιόρρυθμο στυλ του Τραμπ, υποστηρικτές του επισημαίνουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις χώρες του ΝΑΤΟ.
  • Μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ τόνισαν ότι, παρά τις απειλές Τραμπ, η υποστήριξη στο ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρή και η αποχώρηση απαιτεί έγκριση Κογκρέσου.
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Όταν ο πρόεδρος Τραμπ αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο του στην Άγκυρα το απόγευμα της Τρίτης, έτυχε μιας μεγαλειώδους υποδοχής συγκρίσιμης μόνο με αυτήν που έτυχε ο Πάπας όταν επισκέφθηκε την Τουρκία στο τέλος του περασμένου έτους. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν εκεί στον αεροδιάδρομο για να τον υποδεχτεί — ο Τούρκος ηγέτης δεν το έκανε αυτό για κανέναν από τους περισσότερους από τους 30 παγκόσμιους ηγέτες που έφτασαν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ — συνοδευόμενος από δεκάδες Τούρκους έφιππους.

Μια μπάντα έπαιζε τον εθνικό ύμνο της Αμερικής, καθώς κανόνια έριχναν πυρά και μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν χαμηλά από πάνω, αφήνοντας γραμμές κόκκινου, λευκού και μπλε καπνού. Το δευτερόλεπτο που ο Τραμπ προσγειώθηκε με το τζάμπο τζετ του, δώρο από το Κατάρ, το κέντρο βάρους στη σύνοδο κορυφής μετατοπίστηκε ακριβώς εκεί που αρέσει περισσότερο στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο: στον εαυτό του.

«Αφαιρεί όλο το οξυγόνο από την αίθουσα για όλους τους άλλους», δήλωσε την Τρίτη ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς, Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Ντακότα, σε δεξίωση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην τουρκική πρωτεύουσα. Ως συνήθως, το ιδιόρρυθμο στυλ διακυβέρνησης του Τραμπ προσέφερε θέαμα στην παγκόσμια σκηνή. Μάλιστα, ακόμη και πριν φτάσει, δημιουργούσε μεγάλο δράμα με πολλούς από τους ανθρώπους με τους οποίους θα ερχόταν αντιμέτωπος στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα.

Τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι θα καταδεχόταν να πάρει την 10ωρη πτήση μόνο και μόνο επειδή η Σύνοδος Κορυφής θα διοργανωνόταν από τον καλό του φίλο, τον Ερντογάν. Και την περασμένη εβδομάδα, τηλεφώνησε στον επικεφαλής της FIFA για να του ζητήσει να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον πρώτο σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο παίκτης αργότερα επανήλθε για τον αγώνα εναντίον του Βελγίου, προκαλώντας οργή στις Βρυξέλλες, την de facto πρωτεύουσα της ΕΕ όπου βρίσκεται η έδρα του ΝΑΤΟ.

Ίσως το πιο προσωπικό δράμα που συγκλόνισε το ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα είναι η διαμάχη του Τραμπ με την πρωθυπουργό της Ιταλίας , Τζόρτζια Μελόνι - η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος την έχει επικρίνει για την άρνησή της να επιτρέψει στη χώρα της να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε όλα τα πρωτοσέλιδα των ιταλικών εφημερίδων. «Ο Τραμπ είναι ηλίθιος»(Trump e un coglione), έγραψε η πρώτη σελίδα της δεξιάς εφημερίδας Libero, χρησιμοποιώντας έναν ιταλικό όρο τέχνης που έχει πολλές πολύχρωμες μεταφράσεις - όλες χυδαίες. Αλλά η διαμάχη κλιμακώθηκε πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν ο Τραμπ δημοσίευσε μια παραποιημένη φωτογραφία της Μελόνι να τον κοιτάζει με λαχτάρα, με τη λεζάντα «απαιτούνται περιοριστικοί όροι».

Όλα αυτά έχουν συμβάλει σε μια καρναβαλική ατμόσφαιρα στο φετινό ΝΑΤΟ.
Μετά την άφιξή του ο Τραμπ, κάθισε δίπλα στον Ερντογάν σε μια διμερή συνάντηση στο τουρκικό προεδρικό συγκρότημα και αμέσως προκάλεσε νέο δράμα. Επέκρινε τη Δανία και υπενθύμισε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι εξακολουθεί να έχει σχέδια για τη Γροιλανδία, παραπονέθηκε ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία δεν έκαναν αρκετά για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, είπε ότι η Ευρώπη ήταν πολύ καλύτερη πριν από 20 χρόνια και αναφέρθηκε στην Μελόνι, χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη τους, η οποία έχει προκαλέσει διεθνή αναταραχή, ως κάτι που αγγίζει τα όρια του παιχνιδιάρικου.«Νομίζω ότι είναι καλό άτομο», είπε χαλαρά. «Δεν την πίεσα ιδιαίτερα.»

Η συμπεριφορά του Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στους υποστηρικτές του στην Άγκυρα, οι οποίοι επιμένουν ότι είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, ακόμη και αν δεν μπορούν πάντα να ανεχτούν τον τρόπο με τον οποίο τα επιτυγχάνει.
«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας», είπε ο Ράουντς όταν ρωτήθηκε τι γνώμη είχε για την ανάρτηση του προέδρου σχετικά με την «περιοριστική εντολή» για την Ιταλίδα πρωθυπουργό. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω τι συνέβη, οπότε δεν σχολιάζω όλα όσα λέει, αλλά εξετάζω τις πράξεις του».

Ο Ράουντς είπε ότι το στυλ του προέδρου απέδωσε αποτελέσματα: οι χώρες του ΝΑΤΟ δαπανούν περισσότερο για αμυντικές δαπάνες. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής στεκόταν στη μέση ενός πάρτι που διοργάνωσε το Ατλαντικό Συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης, ένα φιλοΝΑΤΟϊκό think tank, στο Ankara Palas, έναν πρώην κρατικό ξενώνα που μετατράπηκε σε προεδρικό μουσείο από τον Ερντογάν. Ήταν μια αποπνικτική εκδήλωση. Όπως τόσα πολλά από τα πάρτι που διοργανώθηκαν εδώ αυτή την εβδομάδα, δεν υπήρχε αλκοόλ, καθώς απαγορεύεται να σερβίρεται σε κυβερνητικά κτήρια υπό τη συντηρητική μουσουλμανική κυβέρνηση του Ερντογάν.

Πωλητές όπλων, προσωπικό αμερικανικών πρεσβειών, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και Τούρκοι γραφειοκράτες συγκεντρώθηκαν γύρω του για να εξετάσουν τα λεπτότερα σημεία του διατλαντισμού. Όπως πάντα, ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο.
«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς αυτή τη Σύνοδο Κορυφής δεν ήταν χωρίς δυσκολίες», δήλωσε η Τζένα Μπεν-Γιεχούντα, στέλεχος του Ατλαντικού Συμβουλίου, σε ομιλία της προς τους παρευρισκόμενους. Μίλησε για «ειλικρινείς και σκληρές συζητήσεις» μεταξύ συμμάχων.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, Δημοκρατική από το Νιου Χάμσαϊρ, δήλωσε ότι θεωρεί ως αποστολή της στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα να υπενθυμίσει στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι ανεξάρτητα από το δράμα που μπορεί να υποδαυλίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, το Κογκρέσο υποστηρίζει το ΝΑΤΟ. Ήταν μια όχι και τόσο διακριτική υπενθύμιση ότι ακόμη και όταν ο κ. Τραμπ απειλεί να αποσυρθεί από τη συμμαχία, δεν μπορεί να το κάνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Σε αυτή την επέτειο, την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρχε ένας λόγος για τον οποίο οι άποικοι έγραψαν το Σύνταγμα με τον τρόπο που το έκαναν, επειδή δεν ήθελαν βασιλιά», δήλωσε η Σαχίν, η οποία συνταξιοδοτείται μετά από τρεις θητείες στη Γερουσία. «Ήθελαν να έχουν μια κυβέρνηση που θα κυβερνάται από τον λαό. Αυτό είμαστε εδώ για να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους».

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