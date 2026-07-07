Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία
Διπλή εκπροσώπηση στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
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- Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Τσεχία εκπροσωπήθηκε από δύο διαφορετικά πρόσωπα, τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις και τον πρόεδρο Πέτρ Πάβελ.
- Ο Πέτρ Πάβελ συμμετείχε τελικά στην τσεχική αντιπροσωπεία μετά από δικαστική απόφαση, παρά την αρχική απόφαση του πρωθυπουργού να τον αποκλείσει.
- Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών, οι δύο Τσέχοι αξιωματούχοι τοποθετήθηκαν στις πιο απομακρυσμένες θέσεις, υπογραμμίζοντας τις διαφορές τους.
- Ο Μπάμπις έχει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο Πάβελ ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων.
- Η διπλή εκπροσώπηση αναδεικνύει τις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες στην Τσεχία σχετικά με τη στάση απέναντι στη Ρωσία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Τσεχία βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς τη χώρα εκπροσώπησαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα εμφανίστηκαν σε εντελώς αντίθετες θέσεις στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.
Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα εκπροσωπηθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ από τον ίδιο, τον υπουργό Άμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον υπουργό Εξωτερικών Πέτρ Ματσίνκα, διευκρινίζοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Πέτρ Πάβελ δεν θα συμμετείχε στην αντιπροσωπεία.
Ο Πάβελ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μετά την απόφαση του πρωθυπουργού και εξασφάλισε δικαστική απόφαση που του επέτρεψε να συμμετάσχει τελικά στην τσεχική αντιπροσωπεία.
Η κρίση που ξέσπασε στην Τσεχία σχετικά με το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Σύνοδο της Άγκυρας προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών του ΝΑΤΟ, η παρουσία των δύο Τσέχων αξιωματούχων δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες, η Τσεχία εμφανίστηκε να εκπροσωπείται από δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία τοποθετήθηκαν μάλιστα στις δύο πιο απομακρυσμένες θέσεις της φωτογραφίας.
Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Αντρέι Μπάμπις θεωρείται ότι διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο πρόεδρος Πέτρ Πάβελ κινείται πιο ξεκάθαρα στη γραμμή του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων.