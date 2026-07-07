Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

Snapshot Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Τσεχία εκπροσωπήθηκε από δύο διαφορετικά πρόσωπα, τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις και τον πρόεδρο Πέτρ Πάβελ.

Ο Πέτρ Πάβελ συμμετείχε τελικά στην τσεχική αντιπροσωπεία μετά από δικαστική απόφαση, παρά την αρχική απόφαση του πρωθυπουργού να τον αποκλείσει.

Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών, οι δύο Τσέχοι αξιωματούχοι τοποθετήθηκαν στις πιο απομακρυσμένες θέσεις, υπογραμμίζοντας τις διαφορές τους.

Ο Μπάμπις έχει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο Πάβελ ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων.

Η διπλή εκπροσώπηση αναδεικνύει τις εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες στην Τσεχία σχετικά με τη στάση απέναντι στη Ρωσία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Τσεχία βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς τη χώρα εκπροσώπησαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα εμφανίστηκαν σε εντελώς αντίθετες θέσεις στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα εκπροσωπηθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ από τον ίδιο, τον υπουργό Άμυνας Γιάρομιρ Ζούνα και τον υπουργό Εξωτερικών Πέτρ Ματσίνκα, διευκρινίζοντας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Πέτρ Πάβελ δεν θα συμμετείχε στην αντιπροσωπεία.

Ο Πάβελ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μετά την απόφαση του πρωθυπουργού και εξασφάλισε δικαστική απόφαση που του επέτρεψε να συμμετάσχει τελικά στην τσεχική αντιπροσωπεία.

Η κρίση που ξέσπασε στην Τσεχία σχετικά με το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Σύνοδο της Άγκυρας προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών του ΝΑΤΟ, η παρουσία των δύο Τσέχων αξιωματούχων δεν πέρασε απαρατήρητη. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες, η Τσεχία εμφανίστηκε να εκπροσωπείται από δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία τοποθετήθηκαν μάλιστα στις δύο πιο απομακρυσμένες θέσεις της φωτογραφίας.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Αντρέι Μπάμπις θεωρείται ότι διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο πρόεδρος Πέτρ Πάβελ κινείται πιο ξεκάθαρα στη γραμμή του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων.

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