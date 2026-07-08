Τραμπ – Ερντογάν: Τι δείχνει η γλώσσα του σώματος στη χθεσινή συνάντηση – Τα διπλωματικά μηνύματα

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, παραβιάζοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Η γλώσσα σώματος των δύο ηγετών, με συχνή σωματική επαφή, υποδηλώνει στενή και θερμή προσωπική σχέση.

Ο Τραμπ επέτρεψε στον Ερντογάν να τον ακουμπήσει, κάτι ασυνήθιστο για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν διαφέρει από τις εντάσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιβεβαιώνει τον κεντρικό της ρόλο στο ΝΑΤΟ και δέχεται την πρόθεση επανένταξής της στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Snapshot powered by AI

Όποιος παρακολούθησε την χθεσινή υποδοχή του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν είχε καμία αμφιβολία για τον στενό δεσμό των δύο ηγετών.

Πράγματι ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι συμπαθεί και θαυμάζει τον Ταγίπ Ερντογάν αλλά οι χθεσινές κινήσεις των δύο ηγετών που «έσπασαν» το διπλωματικό πρωτόκολλο έδειξαν την στενή σχέση τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να υποδεχθεί ο ίδιος τον Τραμπ μόλις προσγειώθηκε με το νέο υπερπολυτελές Air Force One στην Άγκυρα. Αντίθετα τους Ευρωπαίους ηγέτες υποδέχθηκαν στην τουρκική πρωτεύουσα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης και αξιωματούχοι.

Μάλιστα αυτό που σχολιάστηκε έντονα στον τουρκικό Τύπο αλλά και διεθνώς είναι η γλώσσα σώματος των δύο ηγετών. Ο Ερντογάν, αν και δεν το συνηθίζει, έπιανε συχνά από το μπράτσο τον Ντόναλντ Τραμπ είτε για να περπατήσουν μαζί είτε για να τον κατευθύνει για το πώς θα κινηθούν.

Επίσης αυτό που προκάλεσε έντονη έκπληξη ακόμη και στις ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπει τη σωματική επαφή με άλλους ηγέτες, επέτρεψε στον Τούρκο πρόεδρο να τον ακουμπήσει. Αυτό για αρκετούς Τούρκους αναλυτές δείχνει την εξαιρετικά στενή και θερμή προσωπική σχέση που έχουν οι δύο πρόεδροι.

Επιπλέον αν σκεφτεί κανείς την ανησυχία των Ευρωπαίων για το πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ σε αυτή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ παρατηρεί ότι η σχέση Τραμπ – Ερντογάν βρίσκεται στον αντίποδα.

Τις προηγούμενες ημέρες αναφερόταν ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να μεταβεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εξαιτίας του εκνευρισμού του με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη καθώς διατηρεί θερμή σχέση με τον Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τούρκος πρόεδρος που κυβερνάει την Τουρκία για περίπου δύο δεκαετίες γνωρίζει πολύ καλά το διπλωματικό πρωτόκολλο και γνωρίζει επίσης πότε χρειάζεται να το παραβεί για να στείλει τα μηνύματα που θέλει. Αυτή τη φορά με την θερμή υποδοχή στον Τραμπ έδειξε ότι η Τουρκία από μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ παίζει κεντρικό ρόλο στη Βορειατλαντική Συμμαχία και δέχθηκε με χαμόγελο την πρόθεση του να εντάξει ξανά την Άγκυρα στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.