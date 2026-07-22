Κρήτη: Τον τραυμάτισε με ψαλίδι στο χέρι και αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος μέχρι τη δίκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά από την απολογία του στην Ανακρίτρια Χανίων, ο 57χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με ψαλίδι κουράς προβάτων σε 65χρονο συγχωριανό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 57χρονος έβαλε τα πρόβατά του να βοσκήσουν σε ξένο χωράφι και στη συνέχεια υπήρξε ένταση και λεκτική αντιπαράθεση με το θύμα.

Τότε ο κατηγορούμενος τον τραυμάτισε με το ψαλίδι στο χέρι του, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου. ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε μήνυση.

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