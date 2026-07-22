Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Φιλ Φόντεν με νέο συμβόλαιο έως το 2030

Ο Φιλ Φόντεν θα συνεχίσει στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2030, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων στον αγγλικό Τύπο που τον ήθελε να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «Έτιχαντ».

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Φόντεν, που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Με τη φανέλα της πρώτης ομάδας μετρά 369 συμμετοχές και 110 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, τρία κύπελλα Αγγλίας και πέντε Λιγκ Καπ. Κορυφαία στιγμή της πορείας του ήταν η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, το 2023.