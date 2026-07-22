Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Φιλ Φόντεν με νέο συμβόλαιο έως το 2030

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο και παραμένει στο «Έτιχαντ» έως το 2030

Newsbomb

Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Φιλ Φόντεν με νέο συμβόλαιο έως το 2030
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Φιλ Φόντεν θα συνεχίσει στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2030, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων στον αγγλικό Τύπο που τον ήθελε να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «Έτιχαντ».

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Φόντεν, που αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Με τη φανέλα της πρώτης ομάδας μετρά 369 συμμετοχές και 110 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, τρία κύπελλα Αγγλίας και πέντε Λιγκ Καπ. Κορυφαία στιγμή της πορείας του ήταν η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ, το 2023.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών

00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον τραυμάτισε με ψαλίδι στο χέρι και αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος μέχρι τη δίκη

23:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Φιλ Φόντεν με νέο συμβόλαιο έως το 2030

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά ο Νέας Ιερσέης Απόστολος

23:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος και Γιάννης Κότσιρας ετοιμάζονται για ένα ακόμη «Ταξίδι στο Φως» - Βίντεο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Φωτιά κοντά σε πρατήριο καυσίμων – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Κονγκό – Συναγερμός για την ταχύτερη επιδημία που έχει καταγραφεί

23:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης κατά Φάμελλου: «Όλα για την καρέκλα είναι – Όσοι έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ, γλυτώνουν ώρες ανούσιας φλυαρίας»

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα

23:13LIFESTYLE

Παραλήρημα για την «Οδύσσεια»: Fans ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να τη δουν σε IMAX 70mm

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο με τον Λαβρόφ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τρία οχήματα, τραυμάτισε έναν άνδρα και χάλασε μια πρόταση γάμου

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια ανακάλυψη στο Κονγκό: Νέο είδος μαϊμούς εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες δεκαετιών

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

22:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CNBC: Το μεγάλο στοίχημα του Μπέρνχαμ για τη βρετανική οικονομία - Κόβει τον ΦΠΑ στο ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να κινείται κοντά στον ποινικολόγο – Άνδρας με λευκά μαλλιά και χαρτοφύλακα στο «στόχαστρο» των Αρχών

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

22:18ΚΟΣΜΟΣ

UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ