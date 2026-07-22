Καμένα Βούρλα: Φωτιά κοντά σε πρατήριο καυσίμων – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ορεινή περιοχή κοντά σε πρατήριο καυσίμων στα Καμένα Βούρλα.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και σβήστηκε πλήρως.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα, με συνδρομή από Περιφέρεια, Δήμο και τοπική Κοινότητα.

Η συνεργασία των αρχών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε ευρύτερη περιοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σήμερα το βράδυ της Τετάρτης (22/07) στα Καμένα Βούρλα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ορεινή περιοχή έξω από τον οικισμό.

Η φωτιά ξέσπασε στο βουνό, σε πολύ κοντινή απόσταση από γνωστό πρατήριο καυσίμων μετά το γήπεδο της περιοχής, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις αρχές για την αποτροπή τυχόν επέκτασής της.

Σύμφωνα με το fonografos.net, η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν ακαριαία, ενώ στο σημείο συνέδραμαν άμεσα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Καμένων Βούρλων και η τοπική Κοινότητα. Χάρη στη συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μέσα σε έκταση με φιστικιές, ενώ λίγη ώρα αργότερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πλήρης κατάσβεσή της.