Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά ο Νέας Ιερσέης Απόστολος

Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά εξελέγη σήμερα ο Μητροπολιτης Νέας Ιερσέης, Απόστολος.

H ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον, 22αν Ἰουλίου 2026, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἔκαμε δεκτὴν τὴν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου, πρὸς τὸν ὁποῖον ἐξέφρασε τὴν ἄκραν εὐαρέσκειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν μακροχρόνιον εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, προτάσει καὶ εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ, προκρίνασα ἐκ τοῦ καταρτισθέντος Τριπροσώπου παμψηφεὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Ἀπόστολον.