Έμπολα: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Κονγκό – Συναγερμός για την επιδημία

Οι νεκροί στο Κονγκό από τον ιό Έμπολα έφτασαν τους 1.031, ενώ η έλλειψη εμβολίων και θεραπειών, οι ένοπλες συγκρούσεις και η αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων δυσχεραίνουν τον περιορισμό της επιδημίας

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Έμπολα: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Κονγκό – Συναγερμός για την επιδημία
ΚΟΣΜΟΣ
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Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν «χάσει» τη ζωή τους από την επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τον κορυφαίο οργανισμό δημόσιας υγείας της Αφρικής. Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς οι συγκρούσεις, η αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων και η άνιση ανταπόκριση των Αρχών ευνοούν τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του ιού.

Ο γενικός διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC), Δρ. Ζαν Κασεγιά, ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 1.031 θάνατοι, μιλώντας σε σύνοδο για την υγεία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/07), στη Γκάνα.

«Άνθρωποι πεθαίνουν. Πεθαίνουν επειδή δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε φάρμακα και δεν διαθέτουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση», τόνισε.

Μέχρι τη Δευτέρα είχαν καταγραφεί 2.473 κρούσματα, ενώ, τουλάχιστον 737 ασθενείς νοσηλεύονταν ή βρίσκονταν σε απομόνωση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Κονγκό.

Η επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, διαφέρει από τις περισσότερες προηγούμενες εξάρσεις του ιού, καθώς το στέλεχος Bundibugyo που την προκαλεί, δεν διαθέτει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Παράλληλα, καταγράφει τον ταχύτερο ρυθμό θανάτων από κάθε άλλη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί, ακόμη και σε σύγκριση με εκείνη της Δυτικής Αφρικής την περίοδο 2013 – 2016, η οποία είχε προκαλέσει περισσότερους από 11.000 θανάτους σε τουλάχιστον 28.000 κρούσματα, φτάνοντας τους 1.000 νεκρούς έπειτα από περίπου οκτώ μήνες.

Συγκρούσεις και αντίσταση των κοινοτήτων δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, πολλές κοινότητες στο επίκεντρο της έξαρσης παραμένουν δυσπρόσιτες εξαιτίας των συγκρούσεων με ένοπλες αντάρτικες ομάδες.

Ο Έμπολα είναι μία σπάνια αλλά ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια, που μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά, όπως αίμα, εμετό ή σπέρμα. Προκαλεί σοβαρή νόσο και συχνά αποβαίνει θανατηφόρος.

Οι υγειονομικές Αρχές προειδοποιούν ότι το 80% των νέων κρουσμάτων εμφανίζεται εκτός των ήδη γνωστών αλυσίδων μετάδοσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ιός εξαπλώνεται ταχύτερα από όσο μπορούν να τον εντοπίσουν οι υπηρεσίες υγείας, παρά την ενίσχυση των επιχειρήσεων στηνΙτούρι και σε ακόμη τέσσερις επαρχίες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα.

Σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η αντίσταση ορισμένων κοινοτήτων στις ομάδες αντιμετώπισης της επιδημίας, ιδιαίτερα σε όσες πραγματοποιούν ασφαλείς ταφές. Αρκετές κοινότητες επιμένουν στις παραδοσιακές ταφικές πρακτικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ιτούρι, Ρομπέρ Ντζαλόνγκα.

Όπως επεσήμανε, η έλλειψη υλικών για τις ασφαλείς ταφές προκαλεί καθυστερήσεις, ενώ, σε αρκετές πληγείσες περιοχές εξακολουθούν να μην υπάρχουν επιχειρησιακές ομάδες ταφής.

Παράλληλα, επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις και ομάδες πρώτης γραμμής έχουν οδηγήσει στην αποχώρηση εργαζομένων και ανθρωπιστικών οργανώσεων από ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, αρκετοί υγειονομικοί έχουν προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν απλήρωτοι από την έναρξη της επιδημίας.

Πρόσφατα, μέλος ομάδας που πραγματοποιούσε ασφαλή ταφή, τραυματίστηκε όταν άγνωστοι λιθοβόλησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν, έπειτα από κηδεία στην πόλη Μπούνια.

Ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των μέτρων

Ανθρωπιστικός εργαζόμενος που συμμετέχει στην επιχείρηση αντιμετώπισης της επιδημίας ανέφερε, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι η ελλιπής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, οι καθυστερήσεις στη μεταφορά ασθενών σε κέντρα θεραπείας και η αναμονή άνω των τεσσάρων ημερών για τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσταση.

Οι καθυστερήσεις οδηγούν αρκετούς ασθενείς να εγκαταλείπουν τις υγειονομικές δομές πριν διαγνωστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του ιού.

Ο επικεφαλής του Africa CDC κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει άμεσα τις προσπάθειες περιορισμού της επιδημίας, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν ανακοπεί τώρα η εξάπλωση, μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις χειρότερες επιδημίες Έμπολα που έχουν καταγραφεί.

Σήμερα, παρακολουθείται σήμερα λιγότερο από το 9% των επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου. Επιπλέον, περισσότερο από το 60% των θανάτων καταγράφεται στην κοινότητα, πριν οι ασθενείς προλάβουν να λάβουν ιατρική φροντίδα.

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