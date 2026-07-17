Περισσότερα από 2.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό - 828 είναι οι νεκροί

Snapshot Περισσότερα από 2.000 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, με 828 θανάτους σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Η τρέχουσα επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προηγούμενες, με 2.124 συνολικά κρούσματα μέχρι σήμερα.

Η 17η επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Στην προηγούμενη επιδημία της χώρας, χρειάστηκαν πάνω από 10 μήνες για να καταγραφούν τόσα κρούσματα όσα σε δύο μήνες το 2026.

Ο ιός Έμπολα έχει σκοτώσει πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, με τη σοβαρότερη επιδημία στη ΛΔ Κονγκό να μετρά σχεδόν 2.300 θανάτους μεταξύ 2018-2020. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 2.000 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 828, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της χώρας.

Η επιδημία κηρύχθηκε στη χώρα στις 15 Μαΐου και εξαπλώνεται ταχύτερα από τις προηγούμενες, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Μέχρι και σήμερα, τα συνολικά κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 2.124.

Στην τελευταία επιδημία που βίωσε η χώρα από τον ιό Έμπολα, χρειάστηκε περισσότερους από 10 μήνες ώστε τα κρούσματα να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που σημειώθηκε σε μόλις δύο μήνες το 2026.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.

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