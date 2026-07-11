Κονγκό: Στους 648 οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα - 1830 τα κρούσματα

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κονγκό: Στους 648 οι θάνατοι από την επιδημία Έμπολα - 1830 τα κρούσματα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε 1.830 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 648 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.

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