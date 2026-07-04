Κονγκό: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Έμπολα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να περιορίσουν τη διασπορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα έχουν αγγίξει πλέον τα 1.502. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την ημέρα που ξέσπασε η υγειονομική κρίση έχει φτάσει τους 473, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη θνητότητα και την επιθετικότητα της συγκεκριμένης νόσου.

Το μεγαλύτερο μέρος των μολύνσεων συγκεντρώνεται στο ανατολικό τμήμα της αφρικανικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι επαρχίες του Ιτούρι, του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της έξαρσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι συγκεκριμένες περιοχές ταλανίζονται εδώ και δεκαετίες από εσωτερικές ένοπλες συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και προσφυγικές ροές. Κι όμως, οι τοπικές δομές υγείας και τα διεθνή κλιμάκια αρωγής επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, αφού η συνεχιζόμενη βία και η ανασφάλεια στους δρόμους εμποδίζουν τους γιατρούς να προσεγγίσουν με ασφάλεια τις απομονωμένες κοινότητες και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα καραντίνας και εμβολιασμού.

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