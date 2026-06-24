Συναγερμός στη Γαλλία: Εντοπίστηκε κρούσμα Έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό

Snapshot Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό και έχει τεθεί σε απομόνωση.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς και παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Ο κίνδυνος διασποράς του ιού στον ευρύτερο πληθυσμό της Ευρώπης θεωρείται χαμηλός σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό έχει προκαλέσει πάνω από 1.000 μολύνσεις και 267 θανάτους, με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον πρώτο μήνα από κάθε προηγούμενη έξαρση.

Η Γαλλία έχει ενισχύσει πρωτόκολλα αντιμετώπισης και συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την παρακολούθηση και διαχείριση της επιδημίας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος του ιού Έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται. Ο ασθενής βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα την ιχνηλάτηση των επαφών του.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσημα τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος Έμπολα στη μητροπολιτική Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθείται στενά η κατάσταση, με την εμπλοκή του πρωθυπουργού στην επίβλεψη των εξελίξεων. Ο ασθενής, γιατρός που είχε επισκεφθεί το Κονγκό, έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα απομόνωσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού και παρακολούθησης των ατόμων που ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο κρούσμα στη Γαλλία προκαλεί ανησυχία, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος διασποράς του ιού στον ευρύτερο πληθυσμό της Ευρώπης παραμένει χαμηλός. Οι υγειονομικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειες πρόληψης και ελέγχου για να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω μετάδοση.

Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό έχει ήδη μολύνει περισσότερα από 1.000 άτομα και έχει προκαλέσει 267 θανάτους, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εντός του πρώτου μήνα από την έναρξη οποιασδήποτε προηγούμενης έξαρσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Η κατάσταση αυτή εντείνει την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο και προληπτικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο, ώστε να περιοριστεί η διάδοση του θανατηφόρου ιού.

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, έχοντας ενισχύσει τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και ενημέρωσης του κοινού, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς για την παρακολούθηση της επιδημίας και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης της κρίσης.