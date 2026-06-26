ΛΔ Κονγκό: 304 νεκροί από τον Έμπολα – Συναγερμός για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό

Η επιδημία, η 17η που πλήττει τη χώρα, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, για το οποίο δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή διαθέσιμο εμβόλιο.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΛΔ Κονγκό: 304 νεκροί από τον Έμπολα – Συναγερμός για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, για το οποίο δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο.
  • Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.155 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 304 θάνατοι από τον ιό.
  • Τις τελευταίες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 37 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι, με αύξηση της μετάδοσης του ιού σε εβδομαδιαία βάση.
  • Η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και είναι η 17η που πλήττει τη χώρα.
  • Ο ιός Έμπολα έχει προκαλέσει τουλάχιστον 15.000 θανάτους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, με ποσοστό θνητότητας από 25% έως 90%.
Snapshot powered by AI

Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 1.155, από τα οποία 304 ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με νεότερο ενημερωτικό δελτίο των υγειονομικών αρχών, ως την Τετάρτη, επιβεβαιώθηκαν 37 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι σε 24 ώρες.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης επέτρεψε τον πιο έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων και επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη αύξηση της μετάδοσης του ιού σε εβδομαδιαία βάση.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής με περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί, προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Ο ιός Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Σαν σήμερα 26 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:58ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: 304 νεκροί από τον Έμπολα – Συναγερμός για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 26 Ιουνίου

04:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελάνι

04:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Άνετα πρώτη η Ολλανδία, πέρασε δεύτερη η Ιαπωνία, στα νοκ άουτ και η Σουηδία

04:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Μεγάλο ματς Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

03:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορικό Ισοδύναμο 2024: Εγκρίθηκαν 4 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 30.000 δικαιούχους

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Η Χεζμπολάχ καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας

03:16ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

02:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Νίκη Ogier στην υπερ-ειδική

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: «Παγώνει» η απομάκρυνση πλοίων και ναυτικών μετά την επίθεση σε πλοίο

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση «Αβγό» στη Βάλια Κάλντα

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Στους «32» το ψυχωμένο Εκουαδόρ μαζί με Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί «πίεσαν» S&P και Nasdaq

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δραματική διάσωση τουρίστριας στην παραλία

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους εξαιτίας του καύσωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

00:52LIFESTYLE

MasterChef: Ο Πάνος Τελάλης σήκωσε την κούπα του 10ου κύκλου – Κέρδισε 100.000 ευρώ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.900.000 ευρώ

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλημένος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: «Χάθηκε μέσα σε δύο λεπτά» - Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

04:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελάνι

04:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Μεγάλο ματς Ολλανδία-Μαρόκο στους «32», η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι είναι οι αριστούχοι στις φετινές εξετάσεις και ποιες σχολές επιλέγουν

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Θρήνος στα χαλάσματα – Μάχη με το χρόνο για να σωθούν ζωές – Πάνω από 180 οι νεκροί

22:42LIFESTYLE

Η Μαντόνα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν - Βίντεο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο για εκμεταλλευσή του

23:27ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ ανοίγει νέο μέτωπο με την Τουρκία: Στο τραπέζι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

06:39ΥΓΕΙΑ

Το άγνωστο όργανο στο σώμα μας που «δείχνει» πόσα χρόνια θα ζήσουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ