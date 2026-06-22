Έμπολα: Στους 254 οι νεκροί στη ΛΔ Κονγκό – Πάνω από 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Έμπολα: Στους 254 οι νεκροί στη ΛΔ Κονγκό – Πάνω από 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα με 254 θανάτους.
  • Η πλειονότητα των κρουσμάτων και των θανάτων εντοπίζεται στην απομακρυσμένη επαρχία Ιτούρι.
  • Η θνητότητα της επιδημίας ανέρχεται σε περίπου 25,3%.
  • Η επιδημία έχει εξαπλωθεί και στην Ουγκάντα, όπου έχουν καταγραφεί 19 κρούσματα και δύο θάνατοι.
  • Το τρέχον στέλεχος του ιού είναι το Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία.
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Ξεπέρασαν τα 1.000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαϊου έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους, κάτι που συνεπάγεται θνητότητα της τάξης του 25,3%.

Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού έχει βελτιωθεί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η επιδημία Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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