Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα
Άμεσα έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά
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Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (22/07) σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σάββα, στην Κάλυμνο.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 οχήματα και συνολικά 9 πυροσβέστες, προκειμένου να θέσουν την εστία υπό έλεγχο.
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