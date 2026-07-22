Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα

Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (22/07) σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σάββα, στην Κάλυμνο.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 οχήματα και συνολικά 9 πυροσβέστες, προκειμένου να θέσουν την εστία υπό έλεγχο.