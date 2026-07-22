Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

Εκατοντάδες πολίτες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές και εικόνες συνωστισμού σε καθημερινή βάση στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, με σκοπό να σπεύσουν στο Γραφείο Διαβατηρίων για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι ατέλειωτες ουρές ξεκινούν από τα ξημερώματα και η ξαφνική αυτή προσέλευση του κόσμου οφείλεται στην επικείμενη λήξη της ισχύος των παλαιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Αυγούστου.

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