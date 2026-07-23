Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ

Η οργάνωση της Υεμένης υποστηρίζει ότι έπληξε με πυραύλους και drones τα «Encelia» και «Layla», κατηγορώντας τα ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στη Σαουδική Αραβία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους και σε δύο σαουδαραβικά τάνρ στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Τα τάνκερ που στοχοποιήθηκαν ονομάζονται «Encelia» και «Layla».
  • Η οργάνωση κατηγορεί τα πλοία ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία.
  • Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε αναφέρει πλήγμα σε τάνκερ περίπου 70 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Σουκαΐκ.
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Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν «ποιοτική στρατιωτική επιχείρηση» κατά δύο τάνκερ που, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν κηρύξει σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι κατονόμασαν τα πλοία ως «Encelia» και «Layla».

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι έλαβε αναφορά για πλήγμα σε τάνκερ, περίπου 70 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Σουκαΐκ της Σαουδικής Αραβίας.

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