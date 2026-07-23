Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ

Snapshot Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους και σε δύο σαουδαραβικά τάνρ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα τάνκερ που στοχοποιήθηκαν ονομάζονται «Encelia» και «Layla».

Η οργάνωση κατηγορεί τα πλοία ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε αναφέρει πλήγμα σε τάνκερ περίπου 70 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Σουκαΐκ. Snapshot powered by AI

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν «ποιοτική στρατιωτική επιχείρηση» κατά δύο τάνκερ που, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν κηρύξει σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας.

BREAKING: Footage shows one of the Saudi oil tankers on fire after being hit by Houthi ballistic missiles in the Red Sea. pic.twitter.com/1yqiZYjme3 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 22, 2026

Οι Χούθι κατονόμασαν τα πλοία ως «Encelia» και «Layla».

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι έλαβε αναφορά για πλήγμα σε τάνκερ, περίπου 70 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Σουκαΐκ της Σαουδικής Αραβίας.