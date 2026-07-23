Σαν σήμερα 23 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1821 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: οι Έλληνες καταλαμβάνουν τη Μονεμβασιά. Οι Οθωμανοί στρατιώτες και πολίτες μεταφέρονται στις ακτές της Μικράς Ασίας.
- 1903 - Η Ford Motor Company πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο, μοντέλο Α, το οποίο κοστίζει 750 δολάρια και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 45 χλμ/ώρα.
- 1952 - Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.
- 1974 - Επέρχεται η αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στην Ελλάδα με την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών και την κατάρρευση της χούντας του Ιωαννίδη, καθώς καλείται ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης, ξεκινώντας έτσι η εποχή της μεταπολίτευσης.
- 1996 - Πεθαίνει σε ηλικία 62 ετών η ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Αλίκη Βουγιουκλάκη. Για την πρωτοφανή απήχησή της στο κοινό της είχε αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Εθνική σταρ» της Ελλάδας, ο οποίος την ακολουθεί έως και σήμερα.
- 2011 - Πεθαίνει σε ηλικία 27 ετών, η Αγγλίδα τραγουδίστρια Έιμι Γουάινχαουζ.
- 2018 - Φονικές πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο Μάτι. Βοήθεια από την Ε.Ε ζήτησε η Ελλάδα.
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