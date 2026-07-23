Πανελλήνιες 2026: Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων – Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής

Snapshot Οι βάσεις εισαγωγής για τις πανελλήνιες 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr με τον οκταψήφιο κωδικό και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων.

Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα και με SMS στο κινητό τους.

Για τα αποτελέσματα εισαγωγής στις ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr με τον οκταψήφιο και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας την Τετάρτη στην ΕΡΤ, η υπουργός ανέφερε ότι τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.

Για τα αποτελέσματα εισαγωγής στις ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr και να συνδέονται με τον οκταψήφιο κωδικό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.