Oυκρανικό F-16 φέρεται να κατέρριψε για πρώτη φορά ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος σε αερομαχία

Ένα ουκρανικό F-16 κέρδισε την πρώτη του εναέρια μονομαχία εναντίον ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Οι ακριβείς συνθήκες της αερομαχίας παραμένουν άγνωστες.

Την αεροπορική... νίκη εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους ανακοίνωσε ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία.

Πρόκειται για ένα συμβολικό ορόσημο για την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Πρόσφατα, είχαμε την πρώτη μας επιτυχημένη νίκη σε αερομαχίες όπου ένα ουκρανικό F-16 κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό», δήλωσε ο Νταν Κέιν. Ο Αμερικανός στρατηγός, ωστόσο, δεν διευκρίνισε το μοντέλο του ρωσικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε, ούτε την ακριβή τοποθεσία ή τις συνθήκες της εμπλοκής.

Αρκετοί παρατηρητές πιστεύουν ότι αυτή η δήλωση θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα γεγονός που συνέβη στις 8 Ιουλίου, όταν η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ρωσικά κανάλια Telegram που είναι φιλικά προς το Κρεμλίνο ανέφεραν επίσης την απώλεια ενός Su-35, ισχυριζόμενα ότι ο πιλότος επέζησε μετά την εκτόξευση, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Militaryniy .

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ένα F-16. Για τον Αμερικανό στρατηγό αυτή η νίκη καταδεικνύει την πρόοδο της ουκρανικής αεράμυνας. «Νομίζω ότι η ικανότητά τους να εφαρμόζουν μια πολυεπίπεδη άμυνα έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη πολλών εταίρων», εξήγησε ο Αμερικανός στρατηγός κατά την ακρόασή του.

Τα F-16 παραδόθηκαν στην Ουκρανία από το καλοκαίρι του 2024 από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας. Αυτά τα αεροσκάφη, των οποίων οι Ουκρανοί πιλότοι εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία, αντικαθιστούν σταδιακά τα παλαιότερα σοβιετικής σχεδίασης MiG-29 και Su-27. Μέχρι σήμερα, τα ουκρανικά F-16 έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σε αμυντικές αποστολές εναντίον ρωσικών drones και πυραύλων, καθώς και σε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον επίγειων στόχων.

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