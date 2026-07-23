Αλεξανδρούπολη: Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών

Snapshot Ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην περιοχή των Φερών, Αλεξανδρούπολης.

Οι καλλιέργειες που επλήγησαν περιλαμβάνουν βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική, σποροπαραγωγή, κηπευτικά, φασόλια και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές.

Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές για να καταγράψει το μέγεθος των καταστροφών.

Προς το παρόν, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σοβαρές απώλειες στη φυτική παραγωγή, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί το συνολικό μέγεθος της ζημιάς.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στην Ορεστιάδα και τη Σαμοθράκη, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν σημαντικές ζημιές. Snapshot powered by AI

Σημαντικές ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος σε ανάρτησή του στο Facebook, οι ισχυροί άνεμοι και η ξαφνική, σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής, σποροπαραγωγής, κηπευτικών και φασολιών, καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές.

Αυτοψία από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ

Ο Αγροτικός Σύλλογος ενημέρωσε τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα μεταβεί το πρωί της Πέμπτης στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να καταγράψει την έκταση των καταστροφών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές απώλειες στη φυτική παραγωγή, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το συνολικό μέγεθος της ζημιάς.

Έντονα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές

Από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις εκδηλώθηκαν κατά τόπους και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές στις συγκεκριμένες περιοχές.