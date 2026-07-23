Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

Snapshot Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για την ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας.

Η συμφωνία στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και στην ενίσχυση της ενεργειακής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Προβλέπεται η τήρηση των διεθνών κανόνων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ.

Το κείμενο της συμφωνίας θα υποβληθεί προς έγκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο Σαουδάραβας ομόλογός του, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Στόχος της είναι η επέκταση των εξαγωγών αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ και η ενίσχυση της ενεργειακής και εθνικής ασφάλειας της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ, καθώς και την τήρηση των διεθνών κανόνων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Προς έγκριση στο Κογκρέσο

Το κείμενο της συμφωνίας θα διαβιβαστεί στο αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα κληθεί να το εγκρίνει.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, η συμφωνία «παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ριάντ και «συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας», διατηρώντας υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά την πυρηνική ασφάλεια και ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ στην πυρηνική τεχνολογία για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση «να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και να διασφαλίσουμε την ευημερία στο εσωτερικό και την ασφάλεια των συμμάχων μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.