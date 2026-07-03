Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

Snapshot Ο πρώην αρχηγός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών, Alexander Neradko, συνελήφθη και κρατείται για δύο μήνες με κατηγορίες απάτης ευρείας κλίμακας.

Η υπόθεση αφορά πιθανή κλοπή 800 εκατομμυρίων ρούβλια κατά την κατασκευή διαδρόμου στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο.

Από το 2022 έως το 2023, 59 πολιτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα πωλήθηκαν παράνομα σε ξένες χώρες.

Ο Neradko παραιτήθηκε το 2023 μετά από επιθεώρηση της FSB και του Υπουργείου Εσωτερικών που αποκάλυψε τις παράνομες πωλήσεις.

Ο πρώην αναπληρωτής του, Σεργκέι Τιμοσένκο, κατηγορείται επίσης για δωροδοκία σχετιζόμενη με εργασίες στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο. Snapshot powered by AI

Σε κέντρο κράτησης για τους επόμενους τουλάχιστον δύο μήνες μεταφέρθηκε ο πρώην επικεφαλής της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών, Alexander Neradko, ο οποίος συνελήφθη για απάτη ευρείας κλίμακας.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην έρευνα, που επικαλείται η Life, η υπόθεση μπορεί να αφορά την κλοπή 800 εκατομμυρίων ρουβλίων κατά την κατασκευή νέου διαδρόμου στο αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο. Ο αξιωματούχος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών και μεγάλο πρόστιμο.

O Neradko υπηρέτησε ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών για 14 χρόνια - από το 2009 έως το 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έμπλεκε συχνά σε σκάνδαλα. Το τελευταίο, που ξεκίνησε το 2022 του κόστισε τη θέση του, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αφορμή της παραίτησης ήταν επιθεώρηση της FSB και του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα να αποδειχθεί ότι από το 2022 έως το 2023 «59 πολιτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα απομακρύνθηκαν παράνομα από τη ρωσική δικαιοδοσία», πουλήθηκαν δηλαδή σε άλλες χώρες.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC ανέφερε ότι αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι της Rosaviatsia αντιμετώπισαν ποινική δίωξη κατά τα τελευταία χρόνια της θητείας του Neradko.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροναυτιλίας της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νεράντκο, στην κατοικία του Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα (2010) RIA Novosti pool

Ο πρώην αναπληρωτής του, Σεργκέι Τιμοσένκο — ο οποίος υπηρέτησε στην υπηρεσία για έξι μήνες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022 — κατηγορήθηκε για δωροδοκία φέτος.

Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι δέχτηκε 2,3 εκατομμύρια ρούβλια (29.700 δολάρια) σε δωροδοκίες που συνδέονται με κατασκευαστικές εργασίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο.

Τον Μάιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η ρωσική κυβέρνηση επέπληξε επίσημα τον Neradko για την αποτυχία της Rosaviatsia να εκτελέσει τις οδηγίες.

Η Kommersant ανέφερε προηγουμένως ότι η αποπομπή του Neradko συνδέθηκε με τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών της Ρωσίας και της Rosaviatsia, η οποία διατηρούσε εδώ και καιρό υψηλό βαθμό θεσμικής ανεξαρτησίας.

Ο Neradko, μετά την παραίτησή του, υπηρετούσε ως σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της κρατικής εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης κρατικών μεταφορών.