Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής

Newsbomb

Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Φθιώτιδας για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 4 οχήματα.

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