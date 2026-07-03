Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Φθιώτιδας για φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 4 οχήματα.
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