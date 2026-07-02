«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

Το «κινητό» σε φωτογραφία του 1943 διχάζει το διαδίκτυο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;
WHAT THE FACT
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  • Μία φωτογραφία από το 1943 στην παραλία Towan Beach της Κορνουάλης δείχνει έναν άνδρα που φαίνεται να κοιτάζει ένα αντικείμενο που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο.
  • Η φωτογραφία προκάλεσε συζητήσεις και θεωρίες περί «χρονοταξιδιώτη» στο διαδίκτυο, αν και ο φωτογράφος πιστεύει ότι ο άνδρας απλώς στρίβει τσιγάρο.
  • Αντίστοιχες εικόνες και πλάνα από παλαιότερα χρόνια έχουν προκαλέσει παρόμοιες εικασίες για την ύπαρξη σύγχρονων συσκευών σε παλαιότερες εποχές.
  • Χρήστες των κοινωνικών δικτύων και ειδικοί σχολίασαν με χιούμορ τις υποτιθέμενες αποδείξεις ταξιδιών στο χρόνο, χωρίς να υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία.
  • Παρά τις θεωρίες, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κινητά τηλέφωνα υπήρχαν ή ότι υπήρχαν χρονοταξιδιώτες το 1943.
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Μπορεί μία φωτογραφία που τραβήχτηκε εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να κρύβει ένα… smartphone; Στιγμιότυπο από παραλία της Κορνουάλης το 1943 έχει γίνει viral, καθώς ένας άνδρας φαίνεται να κοιτάζει ένα αντικείμενο που θυμίζει έντονα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, δίνοντας τροφή σε θεωρίες περί «χρονοταξιδιώτη».

Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται ένας άνδρας με φθαρμένο καφέ κοστούμι, ο οποίος φαίνεται να κοιτάζει επίμονα ένα αντικείμενο που μοιάζει εντυπωσιακά με σύγχρονο κινητό τηλέφωνο. Γύρω του, δεκάδες λουόμενοι απολαμβάνουν τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943.

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Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην παραλία Towan Beach της Κορνουάλης και δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο από τον Στιούαρτ Χάμφρις, ο οποίος, όπως παραδέχθηκε, αρχικά δεν είχε προσέξει τη μυστηριώδη φιγούρα.

«Βρετανοί εργαζόμενοι εν μέσω πολέμου απολαμβάνουν μια απόδραση στη θάλασσα. Η συγκεκριμένη παραλία της Κορνουάλης φωτογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943», έγραψε στη δημοσίευση, προσθέτοντας ότι θα χαιρόταν αν κάποιος μπορούσε να αναγνωρίσει την ακριβή τοποθεσία.

Λίγο μετά την ανάρτηση, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εστίασαν σε έναν άνδρα που, ανάμεσα σε καπέλα, αναδιπλωμένα παντελόνια και ξαπλώστρες, φαίνεται να κοιτάζει κάτι που θυμίζει κινητό τηλέφωνο.

«Να σας πω, είναι μόνο δική μου ιδέα ή αυτός ο τύπος κοιτάζει το κινητό του… στη δεκαετία του ’50;» σχολίασε ο λογαριασμός South London History.

Ο Δρ. Κέβιν Πέρσελ αστειεύτηκε γράφοντας: «Ωραία παρατήρηση, είναι ξεκάθαρα ένας χρονοταξιδιώτης τουρίστας που ελέγχει το κινητό του· επιτέλους, έχουμε τις αποδείξεις ότι τα ταξίδια στον χρόνο είναι πραγματικά. Τώρα βλέπουμε σε παλιές φωτογραφίες πράγματα που παλαιότερα δεν προσέχαμε, επειδή σήμερα γνωρίζουμε πώς μοιάζουν τα κινητά τηλέφωνα».

Άλλος χρήστης σχολίασε με χιούμορ ότι η φωτογραφία δείχνει κυρίως πόσο έχει αλλάξει η μόδα στις παραλίες, επισημαίνοντας πως τότε οι άνδρες φορούσαν σακάκι, γραβάτα και καπέλο. Ωστόσο, ο Χάμφρις δεν συμμερίζεται τις θεωρίες περί χρονοταξιδιώτη. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι ο άνδρας απλώς στρίβει ένα τσιγάρο.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που παλιές φωτογραφίες ή κινηματογραφικά πλάνα προκαλούν παρόμοιες εικασίες.

Το 2010, θεατές υποστήριξαν ότι σε υλικό από την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν The Circus (1928) εμφανίζεται μία γυναίκα να κρατά στο αυτί μία συσκευή που μοιάζει με κινητό τηλέφωνο. Το απόσπασμα εντόπισε ο σκηνοθέτης, Τζορτζ Κλαρκ και το δημοσίευσε στο YouTube. Αν και ορισμένοι υποστήριξαν ότι ίσως επρόκειτο για φορητό ακουστικό βαρηκοΐας, η συγκεκριμένη εξήγηση δεν έπεισε όλους.

Ανάλογες συζητήσεις έχουν προκληθεί και γύρω από τον πίνακα Mr. Pynchon and the Setting of Springfield του Ουμπέρτο Ρομάνο, στον οποίο ένας ημίγυμνος άνδρας φαίνεται να κρατά ένα αντικείμενο που θυμίζει αναδιπλούμενο κινητό τηλέφωνο.

Ακόμη και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, είχε αναφέρει χαριτολογώντας ότι διέκρινε ένα iPhone στον πίνακα Man Hands a Letter to a Woman in a Hall του Ολλανδού ζωγράφου, Πίτερ ντε Χοχ. «Πίστευα πάντα ότι ήξερα πότε εφευρέθηκε το iPhone, αλλά τώρα δεν είμαι και τόσο σίγουρος», είχε σχολιάσει με χιούμορ.

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