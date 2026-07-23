Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ

Κάλεσμα στους στρατεύσιμους απευθύνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για να καταταγούν Πολεμικό Ναυτικό με τη 2026 Γ'/ΕΣΣΟ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ
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  • Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού καλεί στρατεύσιμους της 2026 Γ'/ΕΣΣΟ να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στο ΚΕΝ Αυλώνα.
  • Κατατάσσονται στρατεύσιμοι των ετών γέννησης 1982 έως 2008, με συγκεκριμένες ημερομηνίες κλήσης και αναβολών για λόγους υγείας.
  • Οι στρατεύσιμοι με αναβολές υγείας πρέπει να παρουσιαστούν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά την 31η Αυγούστου 2026.
  • Κατά την κατάταξη απαιτούνται αποδεικτικά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ και αρνητικό rapid test κορωνοϊού εντός 48 ωρών.
  • Τα Σημειώματα Κατάταξης θα παραδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet.
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Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού καλεί τους στρατεύσιμους με τη Γ'/ΕΣΣΟ 2026 να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, προσκαλούνται να καταταγούν, οι παρακάτω:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2029, γεννημένοι από 01 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου 2008, από όλους τους νομούς της χώρας.

β. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) από όλους τους νομούς της χώρας, που προσκαλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ του κλάδου από τον οποίο μεταφέρονται και η μεταφορά τους στο ΠΝ συντελέστηκε μετά την κατάταξη της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ.

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2027 (έτη γέννησης 1982 έως και 2006) από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2026 έως και 30 Απριλίου 2026.

δ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Ιουνίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ), εκτός αυτών που έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, ή έχει κριθεί κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα από Υγειονομική Επιτροπή των ΕΔ. Αυτοί παρουσιάζονται απευθείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66 - Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο την 31η Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάταξης την ανωτέρω ημερομηνία, παρουσιάζονται στο ΚΕΝ ΑΥΛΩΝΑ (ΚΕΤΘ), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

α. Αποδεικτικά / δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους καθώς και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.

β. Αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού SARS COV 2, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα παρουσίασής τους.

Οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.stratologia.gr/ με χρήση κωδικών taxisnet. Οι στρατεύσιμοι που δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet, θα πρέπει να προβούν σε έκδοση τους, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.aade.gr.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.stratologia.gr/.

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