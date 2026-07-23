Καιρός: Θεαματική η πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη – Πρόβλεψη για «επικίνδυνες» καταιγίδες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Newsbomb

Καιρός: Θεαματική η πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη – Πρόβλεψη για «επικίνδυνες» καταιγίδες
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θερμοκρασία θα μειωθεί σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
  • Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, με εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, τοπικά έως 7 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με εξασθένηση αργότερα.
  • Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT δείχνει υψηλή θερμική καταπόνηση σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, που επηρεάζει ευπαθείς ομάδες και άτομα που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
  • Από την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και βόρεια Εύβοια, με βαθμιαία πτώση θερμοκρασίας.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός .

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Τι δείχνει ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Οι Δείκτες Δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις πχ. άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τη νέφωση, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρικά και χρονικά). Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπόνησης. H χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 (Ergonomics of the thermal environment), και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην Οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

wbgt-227.png

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 23 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 23 Ιουλίου

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 στη σέντρα: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τα πρώτα επίσημα ματς

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική η πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη – Πρόβλεψη για «επικίνδυνες» καταιγίδες

05:56ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

04:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 43 θέσεις στην ΥΠΑ (ΠΕ)

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 23 Ιουλίου

04:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη θάλασσα: Τρεις θάνατοι λουόμενων την Τετάρτη σε Μυτιλήνη, Αχαΐα και Λευκάδα

03:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων – Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ

03:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ σε περιοχή της Ευρυτανίας

02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

02:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιώργου – Η ζωή του ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή: Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας

01:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κάλυμνο: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές – Αγωνία για το πευκοδάσος

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Φωτιά στο πλοίο

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών

00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική η πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη – Πρόβλεψη για «επικίνδυνες» καταιγίδες

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

22:18ΚΟΣΜΟΣ

UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ