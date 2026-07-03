Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Το πανάκριβο δώρο που έκαναν στους καλεσμένους τους

Snapshot Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι δώρισαν στους καλεσμένους τους ποτήρια σαμπάνιας διακοσμημένα με διαμάντια.

Τα ποτήρια ήταν τοποθετημένα σε βελούδινα μαύρα κουτιά με τα αρχικά του ζευγαριού.

Τα κουτιά περιείχαν επίσης ύφασμα με εικόνα του κήπου από τις φωτογραφίες αρραβώνων του ζευγαριού. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό, πανάκριβο δώρο έκανε η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι στους καλεσμένους που παρευρέθηκαν στο δείπνο – πρόβα της Πέμπτης στο Madison Square Garden πριν την ανταλλαγή των γαμήλιων όρκων.

Σύμφωνα με την Page Six, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε αρκετούς καλεσμένους να φεύγουν από το δείπνο με ένα βελούδινο μαύρο κουτί που έφερε τα αρχικά των ονομάτων του ζευγαριού. Όπως ανέφερε πηγή στην εφημερίδα Page Six, τα κουτιά αυτά περιείχαν ένα μεγάλο ποτήρι σαμπάνιας διακοσμημένο με διαμάντια.

Τα κουτιά είχαν και μία εικόνα που έμοιαζε να απεικονίζει τον κήπο από τις περίφημες φωτογραφίες αρραβώνων του ζευγαριού, τυπωμένη πάνω σε ύφασμα. Το ύφασμα ήταν τυλιγμένο γύρω από μια αναμνηστική κάρτα και στερεωμένο με μια ασημένια σφραγίδα από κερί.