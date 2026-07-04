Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1: Πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πέταξαν για τους «16» οι Φαραώ

Η Αίγυπτος αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι κόντρα στην Αυστραλία, επικρατώντας με 4-2 στη διαδικασία, τσεκάροντας παράλληλα για πρώτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για την φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Newsbomb

Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1: Πήραν την πρόκριση στα πέναλτι και πέταξαν για τους «16» οι Φαραώ
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Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 (1-1 κ.δ. και παράταση) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι.

Το ματς

Η Αυστραλία ξεκίνησε δυνατά και είχε δοκάρι μόλις στο 5' με μακρινό σουτ του Βολπάτο. Ωστόσο, η Αίγυπτος ισορρόπησε, πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 13' άνοιξε το σκορ, όταν ο Ασούρ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Χαφέζ.

Οι «Φαραώ» απείλησαν λίγο αργότερα με τον Μαρμούς, με τον ρυθμό να πέφτει σταδιακά και τον Μπέχιτς να χάνει τη μοναδική καλή στιγμή των Αυστραλών μέχρι το ημίχρονο.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Μαρμούς έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 και στο 55', με την Αυστραλία να ισοφαρίζει σε 1-1 με αυτογκόλ του Χάνι, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ο' Νιλ.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Πόποβιτς είχε την πρωτοβουλία χωρίς όμως την τελική πάσα, ενώ η Αίγυπτος άγγιξε το γκολ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας με τους Ραμπιά και Χασάν, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Στο έξτρα ημίωρο οι δύο ομάδες είχαν κάποιες ημιτελείς προσπάθειες με τους Σαλάχ, Ασούρ και Τουρέ, αλλά καμία δεν βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Στο 119' η Αυστραλία άλλαξε τερματοφύλακα, βάζοντας τον Ράιαν στη θέση του Μπιτς ενόψει της ρώσικης ρουλέτας.

Στα πέναλτι, οι Αιγύπτιοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, επικράτησαν με 4-2 και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Μπιτς (119' Ράιαν), Τσιρκάτι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ο’ Νιλ, Ιρβάιν, Ιρανκούντα, Βολπάτο.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σουμπίρ, Ραμπιά, Ιμπραχίμ, Χάνι, Χαφέζ, Ασούρ, Ζίκο, Φάθι, Ατία, Μαρμούς, Σαλάχ.

ΤΑ ΓΚΟΛ

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