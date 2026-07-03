Μουντιάλ 2026 – Γερμανία: Το «χρυσό» διαζύγιο με τον Νάγκελσμαν και ο Κλοπ που… έρχεται

Snapshot Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της γερμανικής ομάδας μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ.

Η αποχώρηση του Νάγκελσμαν και των συνεργατών του θα κοστίσει στη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνολικά 6,6 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Η Ομοσπονδία σχεδιάζει να προσλάβει τον Γιούργκεν Κλοπ ως νέο προπονητή, παρά το συμβόλαιο που έχει με τον όμιλο Red Bull.

Η Γερμανική Ομοσπονδία παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Η αποτυχία της Γερμανίας στο εφετινό Μουντιάλ δεν έφερε μόνο αγωνιστικές συνέπειες, αλλά και βαρύ οικονομικό τίμημα για την Ομοσπονδία. Ο αποκλεισμός της «Μάνσαφτ» από την Παραγουάη στη φάση των «16» αποτέλεσε τη σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, πληρώνοντας ουσιαστικά το «μάρμαρο» της αποτυχίας.

Ωστόσο, το τέλος της συνεργασίας μόνο φθηνό δεν ήταν. Παρά την πρόωρη απομάκρυνση, ο 38άχρονος τεχνικός και οι δύο άμεσοι συνεργάτες του θα λάβουν συνολικά αποζημίωση ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, καθώς το συμβόλαιο με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε ισχύ έως το 2028· κι ενώ η DFB καλείται να «βάλει» βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποχώρηση του Νάγκελσμαν, ήδη σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, η πρόσληψη του οποίου ενδέχεται να απαιτήσει νέα μεγάλη οικονομική υπέρβαση, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο στον όμιλο Red Bull, έχοντας τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου, έχοντας την ευθύνη για όλα τα ποδοσφαιρικά πρότζεκτ του ομίλου, μεταξύ των οποίων και η Παρί.

Ως εκ τούτου, αναμένεται να ζητηθεί χρηματικό αντίτιμο προκειμένου να τον αποδεσμεύσει. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποθαρρύνει τη Γερμανική Ομοσπονδία, η οποία παραμένει αισιόδοξη ότι θα εξασφαλίσει την υπογραφή του Κλοπ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.