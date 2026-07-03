Μουντιάλ 2026: Παραιτήθηκε ο Νάγκελσμαν από τον πάγκο της Γερμανίας - Φαβορί ο Κλοπ

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποφάσισε να υποβάλλει τελικά την παραίτησή του ύστερα από τον οδυνηρό αποκλεισμό της Εθνικής Γερμανίας από την Παραγουάη στα πέναλτι, με την αποχώρησή του να φάνταζε μονόδρομος ύστερα από το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόωρη έξοδος από το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας για να διαδεχθεί τον 38χρονο Νάγκελσμαν στον πάγκο των «Πάντσερ».

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Ο Κλοπ, όταν υπέγραψε το συμβόλαιό του για να αναλάβει ρόλο στη Red Bull είχε φροντίσει να συμπεριλάβει ειδικό όρο για ρήτρα αποδέσμευσης σε περίπτωση που θα ηχούσαν οι «σειρήνες» της Εθνικής Γερμανίας.

Επομένως ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ αναμένεται να έχει συνάντηση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να δούμε αν θα είναι αυτός ο εκλεκτός που θα κληθεί να οδηγήσει τη Γερμανία στο Euro 2028 και να οδηγήσει την «Μάνσαφτ» στις παλιές της δόξες.