Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» οι Γερμανοί με τον Νάγκελσμαν - Θέλουν τον Κλοπ, οργή για το ακυρωθέν γκολ

Snapshot Η εθνική ομάδα της Γερμανίας αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026 στη φάση των «32» στα πέναλτι από την Παραγουάη, προκαλώντας έντονη οργή στο εσωτερικό της χώρας.

Ο γερμανικός Τύπος χαρακτήρισε την εμφάνιση της ομάδας καταστροφική και επέκρινε έντονα τον προπονητή Γιούλιαν Νάγκελσμαν και το γκολ που ακυρώθηκε στην παράταση.

Πολλοί οπαδοί ζητούν την αντικατάσταση του Νάγκελσμαν με τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος όμως δήλωσε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβει την εθνική ομάδα.

Ο Νάγκελσμαν επιβεβαίωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει προπονητής της εθνικής ομάδας και είναι έτοιμος να συνεχίσει, αφήνοντας την τελική απόφαση στη γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (DFB). Snapshot powered by AI

Οργή επικρατεί στο στρατόπεδο της νατσιοναλμανσάφτ, για τον αποκλεισμό από την Παραγουάη στα πέναλτι, στη φάση των «32» του Μουντιάλ. Η Γερμανία επιστρέφει άπραγη στο σπίτι της και όλο το έθνος «βράζει» με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Γιούλαν Νάγκελσμαν, αλλά και με τη FIFA για το ακυρωθέν γκολ στην παράταση.

Τα σχόλια του γερμανικού Τύπου είναι το λιγότερο απαξιωτικά για τα «Πάντσερ».

Η Bild γράφει: Η Γερμανία δεν είναι πια η Γερμανία.

Το Kicker αναφέρει: Ένα καταδικαστικό κατηγορητήριο για το γερμανικό ποδόσφαιρο – και τον Νάγκελσμαν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο μια καταστροφή.

Το Sports1 αναφέρει: Η πανωλεθρία της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε! Τι φιάσκο!

Spiegel: Όποιος αποκλείεται από αυτόν τον αντίπαλο, δεν έχει καμία δουλειά να είναι ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου - Η παρακμή ενός κάποτε σπουδαίου έθνους.

FAZ: Μια ήττα που συνοψίζει απόλυτα το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας.

Süddeutsche Zeitung: Επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, επόμενο φιάσκο: Η Γερμανία αποκλείστηκε - και τώρα τι;

ARD / Tagesschau: Αποκλεισμός της Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο - Δράμα στα πέναλτι εναντίον της Παραγουάης - Η Γερμανία βιώνει άλλη μια αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Η εθνική ομάδα της Γερμανίας ήταν μια πλήρης αποτυχία με μόνο μερικά φωτεινά σημεία.

Φέρτε τώρα τον Κλοπ

Τώρα πρέπει να έρθει ο Κλοπ, γράφει η Bild και συμπληρώνει: Η Γερμανία αποκλείστηκε! Μετά την ντροπιαστική ήττα με 3-4 στα πέναλτι από την Παραγουάη, το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε για την εθνική ομάδα της Γερμανίας – και όλη η Γερμανία συζητά τώρα αν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μπορεί να παραμείνει προπονητής της εθνικής ομάδας μετά το φιάσκο.

Οι περισσότεροι οπαδοί θα προτιμούσαν τον Γιούργκεν Κλοπ ως διάδοχό του. Ο σταρ προπονητής και νυν διευθυντής ποδοσφαίρου της RB Λειψίας βρισκόταν στο περιθώριο στο Φόξμπορο ως σχολιαστής για το MagentaTV. Και αργά στη γερμανική βραδιά πανωλεθρίας, ρωτήθηκε επίσης για τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας από τον παρουσιαστή Γιοχάνες Μπ. Κέρνερ.

Κλοπ: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή»

Κέρνερ: «Τι θα έπρεπε να συμβεί για να σκεφτείς τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας;»

Κλοπ: «Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Έχω βρεθεί συχνά σε αυτή την κατάσταση ως προπονητής, όπου ένα μεγάλο όνειρο έχει γκρεμιστεί. Καταλαβαίνω ότι όταν οι άνθρωποι μιλάνε για τον προπονητή της εθνικής ομάδας, αναφέρεται το όνομά μου. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό, ειδικά όχι μαζί μου».

Ο Κλοπ αρχικά απέφυγε την ερώτηση, λέγοντας: «Έχω μια δουλειά που μου αρέσει πολύ. Και απ' όσο γνωρίζω, δεν είναι μερική απασχόληση. Η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία αποκλείστηκε σήμερα και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτώ το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ».

Ο Νάγκελσμαν θέλει να κρατήσει τη δουλειά του!

Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί στηλιτεύουν την απόφαση του Νάγκελσμαν να μην φύγει από το πόστο του. «Δεν σκέφτεται να τα παρατήσει! Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στον γύρο των 32 εναντίον της Παραγουάης ( 4-5 ), ο παρουσιαστής του MagentaTV, Γιοχάνες Μπ. Κέρνερ (61), ρώτησε τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Τζούλιαν Νάγκελσμαν (38), για το μέλλον του. Και ο Νάγκελσμαν ξεκαθάρισε ότι θέλει να παραμείνει προπονητής της εθνικής ομάδας ακόμη και μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Θέλω να συνεχίσω. Είμαι έτοιμος. Αλλά στο ποδόσφαιρο, δεν τα έχεις όλα στα χέρια σου. Αν η DFB το θέλει, θα χαιρόμουν πολύ να προετοιμαστώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Nations League. Αν δεν το θέλουν, πρέπει να μου το πουν» είπε ο Νάγκελσμαν μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό των Γερμανών.