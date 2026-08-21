Η «Οδύσσεια» «έγραψε ιστορία» και έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον ξεπέρασε το «Deadpool & Wolverine» του 2024, με πρωταγωνιστές τους Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν, και έγινε πλέον η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών.

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, πολλά διεθνή μέσα ανέφεραν ότι το καλοκαιρινό blockbuster του Νόλαν έχει φτάσει επισήμως τα 1,352 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, ξεπερνώντας τα 1,338 δισ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει το «Deadpool & Wolverine» το καλοκαίρι του 2024.

Μόνο στη Βόρεια Αμερική, η «Οδύσσεια» έχει αποφέρει μέχρι στιγμής 516,3 εκατ. δολάρια. Η ταινία είναι πλέον η δεύτερη πιο εμπορική παραγωγή του 2026, πίσω μόνο από το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της «Οδύσσειας».

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway και Robert Pattinson, μαζί με ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων, είχε ξεκινήσει δυναμικά από την πρεμιέρα της στις 17 Ιουλίου.

Κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, συγκέντρωσε 124,5 εκατ. δολάρια από 3.919 κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι διεθνείς αγορές πρόσθεσαν ακόμη 139,6 εκατ. δολάρια στις εισπράξεις της.

Το 2024, το «Deadpool & Wolverine» είχε καταγράψει περίπου 205 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office κατά το πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες.

Τότε, η ταινία είχε εκθρονίσει το «Joker» του 2019, με πρωταγωνιστή τον Joaquin Phoenix, από την κορυφή της λίστας των πιο εμπορικών R-rated ταινιών όλων των εποχών. Πλέον, όμως, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι εκείνη που κατέχει το νέο ιστορικό ρεκόρ.

Το «Deadpool & Wolverine» ήταν η τρίτη ταινία του Ράιαν Ρέινολντς ως Deadpool και η πρώτη στην οποία εμφανίστηκε ο 57χρονος Χιου Τζάκμαν ξανά ως ο αγαπημένος χαρακτήρας των X-Men, Logan/Wolverine, μετά το «Logan» του 2017.

Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια του Deadpool να αποτρέψει την Time Variance Authority του Marvel Cinematic Universe από το να καταστρέψει το σύμπαν του. Για να το πετύχει, συνεργάζεται με μια διαφορετική εκδοχή του Wolverine από άλλο σύμπαν, όταν οι δυο τους παγιδεύονται σε έναν χώρο γνωστό ως «The Void».

Εκεί συναντούν χαρακτήρες από παλαιότερες ταινίες της Marvel, μεταξύ των οποίων ο Chris Evans ως Johnny Storm, ο Wesley Snipes ως Blade, η Jennifer Garner ως Elektra και ο Channing Tatum στον ρόλο του Gambit — χαρακτήρα από μια ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ.

Ο 49χρονος Ρέινολντς, μάλιστα, έσπευσε να συγχαρεί δημόσια την «Οδύσσεια» για το γεγονός ότι ξεπέρασε την τελευταία του ταινία στο box office.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και η Ζεντάγια ως θεά Αθηνά στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

Σε ανάρτησή του στα social media, μοιράστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο που συνδύαζε μια σκηνή του 55χρονου Ματ Ντέιμον να περπατά στο δάσος ως Οδυσσέας με τη σκηνή μάχης του Deadpool και του Wolverine μέσα σε ένα Honda Odyssey, επίσης στο δάσος, σαν ο Οδυσσέας να είχε πέσει τυχαία πάνω στον καβγά τους.

«Συγχαρητήρια σε ολόκληρο το καστ και το συνεργείο της “Οδύσσειας” που έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών», έγραψε. «Αυτό κι αν είναι αυτοκίνητο», πρόσθεσε, κάνοντας λογοπαίγνιο με το μοντέλο Honda Odyssey.

Την ώρα που η «Οδύσσεια» συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της, το «Spider-Man: Brand New Day» εξακολουθεί να προηγείται στο παγκόσμιο box office μεταξύ των ταινιών της φετινής χρονιάς.

Η νέα ταινία του Spider-Man έχει ήδη εξελιχθεί σε τεράστια εμπορική επιτυχία, καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση των πιο εμπορικών ταινιών όλων των εποχών στο box office της Βόρειας Αμερικής. Παράλληλα, έγινε η ταχύτερη ταινία που κατάφερε να ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια δολάρια σε εγχώριες εισπράξεις, σύμφωνα με το Deadline.

Η «Οδύσσεια» συνεχίζει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, διατηρώντας ισχυρή δυναμική και γράφοντας ήδη τη δική της ιστορία ως η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

Όσο για τον Ράιαν Ρέινολντς, παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει ξανά στον ρόλο του Deadpool. Ωστόσο, ο ηθοποιός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας εμφάνισης του χαρακτήρα στο «Avengers: Doomsday» τον ερχόμενο Δεκέμβριο, μετά την απρόσμενη εμφάνισή του ως Deadpool στο πάνελ της Marvel στο San Diego Comic-Con τον Ιούλιο.

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