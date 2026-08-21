Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του

Snapshot Η σύζυγος του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, Τζένιφερ, συμμετέχει σε απόρρητες συσκέψεις και αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου και υποστήριξης.

Η παρουσία της Τζένιφερ στο πλευρό του υπουργού στοχεύει στη διαχείριση των προβλημάτων του, ιδίως λόγω κατηγοριών κατάχρησης αλκοόλ εναντίον του.

Η συμμετοχή της σε ευαίσθητες επιχειρησιακές ενημερώσεις έχει προκαλέσει αμηχανία και αντιδράσεις εντός του Πενταγώνου.

Το Πεντάγωνο υπερασπίζεται τη σύζυγο Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντάς την καταξιωμένη ηγέτιδα και σχεδιάζει να αυξήσει την εμπλοκή της στο μέλλον.

Ο ίδιος ο Πιτ Χέγκσεθ αποδίδει στη σύζυγό του σημαντικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα του, αναφέροντάς την ως σωτήρα του. Snapshot powered by AI

Η παρουσία της συζύγου του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ ακόμα και στη διάρκεια ευαίσθητων επιχειρησιακών ενημερώσεων έχει προκαλέσει αμηχανία στο Πεντάγωνο.

Η 49χρονη Τζένιφερ Χέγκσεθ, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, αναλαμβάνοντας εκτός από τον ρόλο της συζύγου και αυτόν της συμβούλου. Όλα φέρουν τη σφραγίδα της, από τις συνεντεύξεις με υποψήφια στελέχη και τις δημόσιες εμφανίσεις μέχρι τα βίντεο του υπουργείου και τις συνεντεύξεις Τύπου, στις οποίες συμμετέχει ενεργά.

Σε ρεπορτάζ της «New York Times» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, βάσει πληροφοριών από 20 νυν και πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης, καθώς και από πηγές κοντά στη Τζένιφερ, αποκαλύπτεται ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Έμπιστη πηγή αποκαλύπτει ότι η 49χρονη έχει αναλάβει να κρατάει μακριά από μπελάδες τον σύζυγό της, ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για κατάχρηση αλκοόλ .

The humiliating reason Pete Hegseth's wife never leaves his side - and it's rattling the Pentagon https://t.co/YvBYWhtf7F — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 21, 2026

Και ο υπουργός Πολέμου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επίβλεψη της συζύγου του. Μάλιστα αναφέρεται πως σε μία απόρρητη επιχειρησιακή σύσκεψη, η παρουσία της προκάλεσε αμηχανία, με συνέπεια να ακολουθήσει άλλη συνάντηση περιορισμένων συμμετοχών.

Οι δηλώσεις στους Times του πρώην εκπροσώπου Τύπου του Πενταγώνου Τζον Ούλιοτ - ο οποίος παραιτήθηκε μετά από τρεις μήνες— ότι αντιμετώπισε σε μία συνομιλία γνωριμίας μαζί της μια 40λεπτη καταιγίδα «απροσδόκητα λεπτομερών και αιχμηρών ερωτήσεων», προκάλεσε την αντίδραση του Πενταγώνου.

«Είναι τρελό που ένας υπουργός Άμυνας εμπλέκει τη σύζυγό του στα ευαίσθητα επίσημα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής λεπτομερειών μιας επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης, και θα αντιμετωπίσει μηδενικές συνέπειες», είπε ο Ούλιοτ, προσθέτοντας ότι κάθε πρόεδρος «αξίζει καλύτερη κρίση» από τους υπουργούς του.

Ο Τζόελ Βαλντέζ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Pol;emoy, συνέκρινε τις ενέργειες του Ούλιοτ με αυτές ενός «τρελού πρώην», ενώ ανέφερε ότι ο ίδιος είχε «εξοριστεί από το κίνημα MAGA από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ». Υπερασπιζόμενος τη σύζυγο του Χέγκσεθ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ την περιέγραψε ως «μια καταξιωμένη ηγέτιδα από μόνη της και αφοσιωμένη σύζυγο στρατιωτικού».

«Το Υπουργείο Άμυνας όχι μόνο χαιρετίζει την τρέχουσα ηγετική της θέση, αλλά σχεδιάζει ενεργά να την εμπλέξει ακόμη πιο βαθιά στο μέλλον», είπε.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη το 2024: «Η Τζένι μου, η σύζυγός μου, η Τζένιφερ, άλλαξε τη ζωή μου, με έσωσε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Και χωρίς αυτά τα δύο “J”, δεν θα καθόμουν εδώ αυτή τη στιγμή». Το άλλο «J» στο οποίο αναφερόταν ο Χέγκσεθ είναι ο Ιησούς.

Η Τζένιφερ γνώρισε τον σύζυγό της το 2016, όταν και οι δύο εργάζονταν στο Fox News και ήταν παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Παντρεύτηκαν χρόνια αργότερα, το 2019.