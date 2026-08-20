«Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές»: Έξαλλη η Τίνα Μιχαηλίδου με τη Σοφία Βούλτεψη - Βίντεο

Ένταση προκλήθηκε στον «αέρα» της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ «Online», ανάμεσα στην παρουσιάστρια Τίνα Μιχαηλίδου και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής Κωνσταντίνος Δαυλός έθεσε ένα ερώτημα στη Σοφία Βούλτεψη, με την απάντησή της να μην ικανοποιεί την Τίνα Μιχαηλίδου, η οποία εξέφρασε την δυσαρέσκειά της στον «αέρα».

«Είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις. Εμείς εδώ κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσοι. Σας παρακαλώ πολύ, σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας.Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, θέλουμε να πάμε λίγο την κουβέντα στα οικονομικά και τη ΔΕΘ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο», είπε η Τίνα Μιχαηλίδου απευθυνόμενη στη Σοφία Βούλτεψη, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να απαντά: «Ούτε εγώ είμαι κομπάρσος δικός σας».

«Προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανε μια ερώτηση και θέλουμε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα», απάντησε με τη σειρά της η Τίνα Μιχαηλίδου προσπαθώντας να «ρίξει» τους τόνους για να συνεχιστεί ομαλά η πολιτική συζήτηση.

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