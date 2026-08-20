Λιούις Χάμιλτον: Έκανε «επίσημη» τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram

Snapshot Ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία με την Κιμ Καρντάσιαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η Κιμ Καρντάσιαν είχε ήδη κάνει ξεκάθαρη τη σχέση τους μέσα από τα social media πριν από την ανάρτηση του Χάμιλτον.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές του 2026 και έχουν εμφανιστεί μαζί σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως το Super Bowl και το Coachella.

Ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν γνωρίζονται πάνω από μια δεκαετία και είχαν συναντηθεί δημοσίως ήδη από το 2014.

Η Καρντάσιαν χώρισε τον Κάνιε Γουέστ το 2022, ενώ ο Χάμιλτον και η Νικόλ Σέρζινγκερ είχαν χωρίσει το 2015. Snapshot powered by AI

Ο Λιούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 να δημοσιεύει για πρώτη φορά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινή φωτογραφία με τη διάσημη τηλεπερσόνα.

Ο 41χρονος οδηγός ανάρτησε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, με την πρώτη εικόνα να τον δείχνει να αγκαλιάζει την 45χρονη Κιμ Καρντάσιαν σε παραλία. Η ανάρτηση είχε τη λεζάντα «outtakes», ενώ ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπήρχαν και άλλες κοινές τους φωτογραφίες.

Η πρώτη κοινή ανάρτηση στον λογαριασμό του Χάμιλτον

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει μαζί με εξοπλισμό paintball, κρατώντας όπλα paintball και φορώντας κράνη αγώνων, σε ένα στιγμιότυπο που δείχνει την πιο χαλαρή πλευρά της σχέσης τους.

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν άφησε την ανάρτηση ασχολίαστη, αντιδρώντας με μία κόκκινη καρδιά. Η φωτογραφία μοιράστηκε με τους περισσότερους από 43,5 εκατομμύρια ακολούθους του Χάμιλτον.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα η Καρντάσιαν ήταν εκείνη που είχε κάνει πιο ξεκάθαρη τη σχέση τους μέσα από τα social media.

https://www.instagram.com/p/DcMH8y0DEI-/

Από τις φήμες στις κοινές εμφανίσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν φέρεται να είναι μαζί από τις αρχές του 2026.

Η επιχειρηματίας και ιδρύτρια της Skims είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά το δικό της μοίρασμα στα social media, δημοσιεύοντας κοινά στιγμιότυπα με τον Βρετανό οδηγό.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο Grand Prix του Μονακό, όπου υποστήριζε τον σύντροφό της από τις κερκίδες.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί σε αρκετές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων στο Super Bowl και στο Coachella.

https://www.instagram.com/p/DcKOUQRHQO0/

Γνωρίζονται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία

Παρότι η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε πρόσφατα, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί ήδη από το 2014, στα GQ Men of the Year Awards, όταν βρίσκονταν σε διαφορετικές σχέσεις. Η Καρντάσιαν ήταν τότε μαζί με τον Κάνιε Γουέστ, ενώ ο Χάμιλτον διατηρούσε σχέση με τη Νικόλ Σέρζινγκερ.

Η Καρντάσιαν και ο Γουέστ πήραν διαζύγιο το 2022, ενώ ο Χάμιλτον και η Σέρζινγκερ είχαν χωρίσει το 2015.

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