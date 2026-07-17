Κιμ Καρντάσιαν: Το συγκινητικό αντίο στη γιαγιά της που πέθανε σε ηλικία 91 ετών

Η Κιμ Καρντάσιαν αποχαιρέτισε με θλίψη την αγαπημένη της γιαγιά, Μαίρη Τζο «MJ» Σάνον . Αφού η Kρις Τζένερ ανακοίνωσε ότι η μητέρα της πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη 16 Ιουλίου, η 45χρονη Kιμ μοιράστηκε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram τιμώντας τη γυναίκα που αποκαλούσε «καλύτερη φίλη» της.

«Η γλυκιά μου γιαγιά MJ, η καλύτερή μου φίλη, η σύντροφός μου στα κουτσομπολιά, η παντοτινή μου δίδυμη αδερφή...» σχολίασε σε μία σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες ανάμεσά τους, στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία, πιο πρόσφατα οικογενειακά πορτρέτα και ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός ουσιαστικού μηνύματος κειμένου από τον MJ. «Μας δίδαξες όλους τη σημασία της οικογένειας και αυτές οι αξίες είναι κάτι που θα κουβαλάμε μαζί μας για πάντα!» συνέχισε. «Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι εργατική επιχειρηματίας».

Η Κιμ αναπολούσε την εργασία της μαζί με τη γιαγιά της στην Shannon & Co., την μπουτίκ παιδικών ειδών της MJ στο Σαν Ντιέγκο. «Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου έδωσες μαθήματα εργασιακής ηθικής, δύναμης και αυτοπεποίθησης που κουβαλάω μαζί μου από τότε», έγραψε. «Πάντα πίστευες σε μένα, με υποστήριζες και ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο».

https://www.instagram.com/p/Da3aBw-kkWG/

Αποκαλώντας την MJ «την αρχηγό της οικογένειάς μας», η Kιμ πρόσθεσε ότι η «αγάπη της γιαγιάς της είναι συνυφασμένη με όλους μας». «Ξέρω ότι τώρα είσαι γαλήνια. Δώσε μια αγκαλιά στον μπαμπά Χάρι, στη θεία Κάρεν και στον μπαμπά μου εκ μέρους μου», έγραψε, αναφερόμενη στον εκλιπόντα σύζυγο της Μάικλ Τζέρσεϊ, Χάρι Σάνον, στην Κάρεν Χόουτον και στον εκλιπόντα πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν τον πρεσβύτερο . «Θα είσαι πάντα μέρος μου, σε αγαπώ πάρα πολύ και θα μου λείπεις για πάντα». Τελείωσε τον φόρο τιμής γράφοντας, «Είσαι η καλύτερη από εμάς!»

Η ινφλουένσερ μοιράστηκε επίσης ένα μήνυμα κειμένου από τη γιαγιά της, το οποίο έγραφε: «Προσεύχομαι τα 10 δισέγγονά μου να βοηθήσουν να σωθεί αυτός ο φτωχός πλανήτης εγκαίρως και να βρεθούν λύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση, ώστε να σταματήσει η καταστροφή αυτής της πανέμορφης Γης και να υπάρξει ένας υψηλός σκοπός για αυτή τη σημαντική στιγμή», ακολουθούμενο από ένα emoji ουράνιου τόξου και τρία emoji υδρόγειου σφαίρας.

Λίγο πριν κοινοποιήσει το αφιέρωμα στην MJ, η Kιμ δημοσίευσε μια προγραμματισμένη παρουσίαση στο Instagram με τη λεζάντα «ζωή στη λίμνη», με φωτογραφίες από μια οικογενειακή απόδραση με τα παιδιά της, την αδερφή της Kλόι Καρντάσιαν και αρκετές από τις ανιψιές και τους ανιψιούς τους. Αφού οι θαυμαστές αμφισβήτησαν τη χρονική στιγμή, η Kιμ σχολίασε κάτω από την ανάρτησή της για να διευκρινίσει: «Αυτή η ανάρτηση είχε προγραμματιστεί λίγες μέρες πριν χάσουμε την MJ, οπότε η χρονική στιγμή της ήταν ακριβώς παράλληλα με τον θάνατό της. Ήμουν στο πλευρό της μαμάς και της γιαγιάς μου την περασμένη εβδομάδα και η καρδιά μου είναι ολοκληρωτικά με την οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Την αγαπάμε και μας λείπει τόσο πολύ και τις επόμενες μέρες θα γιορτάσουμε την όμορφη ζωή της».

Διαβάστε επίσης