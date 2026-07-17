Υπουργείο Μετανάστευσης: Πηγές διαψεύδουν «έφοδο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης διαψεύδουν δημοσιεύματα περί εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αιφνιδιαστικής έρευνας.

«Τα δημοσιεύματα περί δήθεν εφόδου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι απολύτως ανυπόστατα και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές.

Τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχαν δημοσιεύματα για «ντου» κλιμακίου της Εισαγγελίας και κατάσχεση εγγράφων στο κτήριο του υπουργείου Μετανάστευσης.