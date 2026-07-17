Λέκκας για ρωγμές στην Κυψέλη: Από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν θέματα που δεν είχαν επισημανθεί

Snapshot Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι οι ρωγμές στην Κυψέλη δεν απειλούν τη στατική επάρκεια των κτηρίων και δεν σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα.

Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως η παρουσία παλιών ποταμών και ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες και επηρεάζουν τη σταθερότητα κατά τη διάνοιξη της σήραγγας.

Οι ρωγμές εμφανίστηκαν από τον Μάρτιο και έχουν επηρεάσει περίπου 200 διαμερίσματα, με τα έργα να αναστέλλονται στις 8 Μαΐου μετά από πιέσεις των κατοίκων.

Η ανάδοχος εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας και έχει αναλάβει την αποκατάσταση ζημιών σε όσους το επιθυμούν.

Οι κάτοικοι ζητούν γραπτές εγγυήσεις στατικής επάρκειας από ανεξάρτητο φορέα, αποζημιώσεις σύμφωνα με το νόμο και ασφαλείς συνθήκες για τη συνέχιση των έργων στη γραμμή 4. Snapshot powered by AI

Τη δική του εκτίμηση σχετικά με όσα συνέβησαν στην Κυψέλη εξέφρασε ο καθηγητής γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας.

«Αυτά τα φαινόμενα δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα. Είναι φαινόμενα συσσωρευμένα, κατά μήκος της γραμμής του Μετρό που διανοίγεται. Αρχικά είχαμε το φαινόμενο εξόδου της λάσπης και άλλων υλικών. Βγήκαν στην επιφάνεια και πλημμύρισαν κάποιους δρόμους στην Κυψέλη. Από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν θέματα που δεν είχαν επισημανθεί κατά τις αρχικές μελέτες. Από την περιοχή περνούν παλιά ποτάμια, έχουμε τον αθηναϊκό σχιστόλιθο, αυτός είναι ένα πέτρωμα που έχει υποστεί αλλοιώσεις και δεν έχει τα χαρακτηριστικά του βραχώδους σχηματισμού. Υφίσταται συμπιέσεις και από τη διάνοιξη της σήραγγας», είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν είναι ζημιές που θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών», τόνισε ο κ. Λέκκας και πρόσθεσε: «Βεβαίως θέλει προσοχή, θέλει αυτό που δρομολογήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία και τους άλλους εμπλεκόμενους. Θέλει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι που μας ανησυχεί, το παρακολουθούμε».

Από τον Μάρτιο ήταν γνωστές οι ρωγμές

Από τον Μάρτιο είναι γνωστό το πρόβλημα με τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, από τα έργα του Μετρό στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζουν έκτοτε καθημερινά με την αγωνία της κατάρρευσης κάποιου κτηρίου.

Το μεγάλο ερώτημα που εδώ και μήνες δεν έχει απαντηθεί είναι αν τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από τον μετροπόντικα, κατά τη διάνοιξη της Γραμμής 4, έχουν στατική επάρκεια.

Σύμφωνα με το MEGA, οι πρώτες ρηγματώσεις εμφανίστηκαν γύρω στις 22 Μαρτίου. Πέντε ημέρες αργότερα οι κάτοικοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Άμεση Δράση και έως τις 17 Απριλίου είχαν αποστείλει δύο email στην ανάδοχο εταιρεία ζητώντας τις ακριβείς μετρήσεις που είχαν γίνει.

Οι ένοικοι, ωστόσο, δεν έλαβαν ποτέ επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Και παρότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες και έγγραφες αναφορές, οι εργασίες συνεχίστηκαν για 47 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων ζημιών. Το φαινόμενο εξελίχθηκε, έχει επηρεάσει περί τα 200 διαμερίσματα, με τα έργα να αναστέλλονται τελικώς στις 8 Μαΐου.

Η ανάδοχος εταιρεία, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε, διαβεβαίωσε πως δεν τίθεται θέμα στατικής επάρκειας των κτιρίων της περιοχής.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ούτε είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο. (Ο ανάδοχος) έχει επέμβει σε όσους θέλησαν να επιτρέψουν να επέμβει με δικιά του ευθύνη και δικές του δαπάνες, έχει αναλάβει επίσης να πληρώσει όλους όσους ήθέλαν να κάνουν αποκατάσταση των κτιρίων τους», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών.

Έγγραφες διαβεβαιώσεις ζητούν οι κάτοικοι

Το μεσημέρι της Πέμπτης, αντιπροσωπεία των κατοίκων συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας «Ελληνικό Μετρό», στη διάρκεια της οποίας ζήτησαν τρία πράγματα.

Αρχικά ζήτησαν να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ο έλεγχος της πιστοποίησης να γίνει από ανεξάρτητο φορέα, από έναν δημόσιο φορέα. Επιπλέον, αιτήθηκαν να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις των ζημιών, όπως προβλέπει ο νόμος. Τέλος, ο δήμαρχος, αλλά και οι κάτοικοι ζήτησαν η συνέχιση του έργου στη γραμμή 4 να γίνει με εγγυημένες συνθήκες ασφάλειας.

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