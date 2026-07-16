Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος έλεγχος»

Η έντονη ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αρκετές πολυκατοικίες στην Κυψέλη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του γνωστού σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Οι επίμονες αναφορές των πολιτών για ρωγμές, αλλά κυρίως για πόρτες και παράθυρα που σφηνώνουν ξαφνικά στα διαμερίσματά τους, κινητοποίησαν τον έμπειρο επιστήμονα. Ο ίδιος, αφού συνομίλησε με μηχανικούς, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν απλές αισθητικές φθορές. Αντίθετα, μαρτυρούν πιθανές εδαφικές καθιζήσεις που παραμορφώνουν τον σκελετό των κτιρίων, μειώνοντας την αντισεισμική τους αντοχή. Κι όμως, η κρατική μηχανή πρέπει να κινηθεί ταχύτερα. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ενεργοποίηση των ειδικών τεχνικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας σε άμεση συνεργασία με το ΤΕΕ αποτελεί μονόδρομο. Την ίδια ώρα, η ανάγκη για επίσημους ελέγχους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ασφάλεια της περιοχής.

Η ανάρτηση Παπαδόπουλου

Οι φόβοι κατοίκων για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα. Συνομιλώντας και με μηχανικούς κάνω ορισμένες σκέψεις.