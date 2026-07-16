Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος έλεγχος»
Η έντονη αγωνία των πολιτών στην Κυψέλη για τις ζημιές στα κτίρια κινητοποίησε τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο
Η έντονη ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αρκετές πολυκατοικίες στην Κυψέλη προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του γνωστού σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Οι επίμονες αναφορές των πολιτών για ρωγμές, αλλά κυρίως για πόρτες και παράθυρα που σφηνώνουν ξαφνικά στα διαμερίσματά τους, κινητοποίησαν τον έμπειρο επιστήμονα. Ο ίδιος, αφού συνομίλησε με μηχανικούς, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν απλές αισθητικές φθορές. Αντίθετα, μαρτυρούν πιθανές εδαφικές καθιζήσεις που παραμορφώνουν τον σκελετό των κτιρίων, μειώνοντας την αντισεισμική τους αντοχή. Κι όμως, η κρατική μηχανή πρέπει να κινηθεί ταχύτερα. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ενεργοποίηση των ειδικών τεχνικών επιτροπών του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας σε άμεση συνεργασία με το ΤΕΕ αποτελεί μονόδρομο. Την ίδια ώρα, η ανάγκη για επίσημους ελέγχους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ασφάλεια της περιοχής.
Η ανάρτηση Παπαδόπουλου
Οι φόβοι κατοίκων για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα. Συνομιλώντας και με μηχανικούς κάνω ορισμένες σκέψεις.
- Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι εκτός από ρωγμές και άλλες αστοχίες στα διαμερίσματα σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα. Αν αυτό συμβαίνει, τότε τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση, δηλαδή αλλαγή σχήματος, πιθανότατα εξαιτίας μεταβολών στη στάθμη του εδάφους θεμελίωσης, π.χ. καθίζηση ή άνοδο.
- Οι ρωγμές και άλλες αστοχίες ενδεχομένως έχουν απομειώσει την αντισεισμική αντοχή που θα είχαν τα κτίρια αν δεν είχαν υποστεί αυτές τις φθορές.
- Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος με πρώτο και κύριο στόχο την προστασία της ζωής. Το κράτος έχει ήδη συγκροτημένες τεχνικές επιτροπές ειδικών μηχανικών για τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, μετά από συνεννόηση με το ΤΕΕ, είναι δυνατόν ορισμένες από τις επιτροπές να επιθεωρήσουν άμεσα τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, να εφαρμόσουν τα γνωστά πρωτόκολλα ελέγχου και να διαπιστώσουν τόσο τη στατική τους επάρκεια όσο και την τυχόν επικινδυνότητα των άλλων φθορών. Το κράτος πρέπει να είναι ευαίσθητο, ευέλικτο και αποτελεσματικό όταν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή.Οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και διεκδικητικοί.